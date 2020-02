Renault Twingo Z.E. dá 250 km de autonomia

Estética jovem e apelativa

Autonomia até 250 km na cidade

Mais recente modelo do grupo francês, a ser revelado em Genebra, chega em Dezembro ao nosso mercado. O Twingo Z.E. será um dos principais destaques no stand que o grupo Renault irá ter no salão automóvel de Genebra já a 3 de Março.O Aquela Máquina teve a oportunidade de apreciá-lo em Paris, no final da passada semana, em jeito de ante-estreia, e as primeiras impressões são bem positivas.Alvo de uma renovação estética na primavera de 2019, o modelo apresenta-se agora com uma versão 100% eléctrica para enfrentar os seus rivais no campo dos utilitários citadinos.Visto de fora, não se vislumbram no novo Renault Twingo Z.E. grandes diferenças em relação aos "irmãos" equipados com motores térmicos.À frente, mantém-se o ‘design’ elegante e atrevido, reforçado pelas entradas de ar no pára-choques, pelo grupo óptico LED em forma de C e pelos tons azuis na grelhaPercebe-se que estamos perante a versão eléctrica através se olharmos com mais atenção para o símbolo ‘Z.E. Electric’ na porta da bagageira e no pilar B, no fim da linha frisada que percorre toda a lateral do citadino.As jantes de 15 polegadas, marcadas com um círculo azul ao centro, destaca o logótipo da marca, enquanto a parte traseira não sofre qualquer alteração, com o porta-bagagens a manter os mesmos 240 litros de capacidade.Dentro do habitáculo, que também não sofreu quaisquer mudanças em termos de espaço para os ocupantes, destacam-se as cores negra e branca nos painéis das portas e no revestimento dos bancos.Num espírito muito inspirado nos anos 50, quase podemos afirmar em tom de brincadeira que, com este estilo, os fãs das tatuagens têm neste modelo o seu espaço predilecto.Olhando para a consola, destaca-se o ecrã táctil de sete polegadas equipado com o sistema Easy Link, compatível com o Android Auto e o Apple Car Play, para aceder aos serviços conectados Easy Connect da Renault.Com a aplicação My Renault, previamente instalada no telemóvel, é possível gerir os vários parâmetros do carro, bem como planear uma viagem, com a correspondente localização dos postos de recarregamento eléctrico ao longo do percurso.Se é verdade que o Twingo Z.E. partilha a mesma plataforma do eléctrico Smart ForFour, o mesmo não se passa com a bateria original de 17,6 kWh.Para este modelo, a Renault optou antes por um conjunto com 22 kWh refrigerado a água, que é uma estreia na marca, o que lhe permite oferecer uma autonomia até 250 quilómetros em condução urbana segundo o ciclo WLTP.Já em circuito misto, a distância desce para 180 quilómetros, embora seja possível aumentá-la se o condutor seleccionar o modo B e escolher até três níveis de travagem regenerativa.Em termos de desempenho, os 82 cv e os 160 Nm oferecidos pelo motor eléctrico permitem ao Twingo Z.E. acelerar até aos 50 km/hora em 4,2 segundos, para um máximo de 135 km/hora.Para nos levar de um ponto ao outro da cidade, é uma velocidade mais do que suficiente, acreditamos nós.E, quando a energia eléctrica se esgota, saiba o potencial interessado no modelo que, através de uma tomada doméstica de 2,3 kW, tem de esperar 13h30 para carregar a bateria a 100%.Com uma ‘wallbox’ de 3,7 kW ou 7,4 kW, esse tempo de espera reduz-se para oito e quatro horas, respectivamente, baixando para 2h10 com um carregador de 11 kWSe for usado uma ligação de 22 kW, bastam 63 minutos para carregar a bateria, embora, em 30 minutos, seja possível "ganhar" uma autonomia de 80 quilómetros.Com chegada ao nosso mercado previsto para Dezembro, embora ainda sem preços definidos, está ainda por decidir se o Renault Twingo Z.E. será vendido com as baterias, ou com elas em regime de aluguer.