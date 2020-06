Renault Clio e Renault Captur híbridos chegam em Setembro e já têm preços

Renault Clio E-Tech 140 híbrido a partir de 23.200 euros e Renault Captur E-Tech 160 híbrido ‘plug-in’ a começar nos 33.590 euros.

São estes os preços definidos pela marca francesa na abertura das pré-encomendas dos seus modelos electrificados mais recentes, que começam a ser distribuídos em Setembro no nosso país.

Revelados em Janeiro no salão automóvel de Bruxelas, ambos reforçam a aposta da Renault na mobilidade sustentável.

O Renault Mégane Sport Tourer E-Tech 160 híbrido ‘plug-in’ também será distribuído a partir de Setembro, embora ainda não tenha ainda preços definidos.

Aliado ao aumento da potência e à redução das emissões poluentes que a tecnologia E-Tech permite, sublinham-se os consumos.

O Captur E-Tech 160 gasta apenas 1,5 litros por cada centena de quilómetros percorridos, enquanto o Clio híbrido consome 4,3 litros para a mesma distância.

Clio E-Tech: mais potência em modo sustentável

A abrir a gama do Renault Clio E-Tech 140, por 23.200 euros, está a versão Intens, equipada com sistema Easy Link e ecrã TFT, ambos de sete polegadas, bem como o volante multifunções.

Surpresa (ou talvez não) é o preço do novo Renault Clio E-Tech 140 estar no mesmo patamar da variante a gasóleo Blue dCi 115.

As variantes R.S. Line, Exclusive, SL e Initiale Paris completam a gama, com níveis superiores de equipamento.

Com 140 cv, o Clio E-Tech 140 torna-se o mais potente da gama, graças à associação do motor a gasolina de 1.6 litros a dois motores eléctricos, sendo um do tipo HSG (alternador-gerador de alta voltagem), e a uma transmissão multimodo sem embraiagem.

A travagem regenerativa, combinada com o auto recarregamento das baterias de 1,2 kWh e o rendimento do sistema E-TECH, permitem-lhe circular em meio urbano até 80% em modo totalmente eléctrico.

Captur E-Tech: redução de consumos em 75%

O Renault Captur E-Tech 160 tem a versão Exclusive como versão de entrada na gama, com o mesmo preço a ser aplicado à variante especial Edition One.

Os 158 cv de potência, que a conjugação dos 91 cv debitados pelo motor a gasolina de 1.6 litros com os 49 kW (67 cv) do motor eléctrico de tracção, associado a uma bateria de 10,4 kWh, tornam o Captur Híbrido ‘Plug-in’ o mais potente da gama.

O segundo motor eléctrico mais não é do que um alternador gerador de alta-voltagem (HSG) para os arranques e alimentação em modo eléctrico.

A insígnia gaulesa aponta, como factor de diferenciação, o facto de ser o primeiro ‘crossover’ híbrido ‘plug-in’ do segmento B, com consumos até 75% inferiores ao Captur equipado com motor térmico.

Para esses valores contribui a sua autonomia, em modo 100% eléctrico, de 50 quilómetros em ciclo misto WLTP, a uma velocidade máxima de 135 km/hora, e de 65 quilómetros em ciclo urbano.

Quer o Clio E-Tech 140, quer o Captur E-Tech 160 beneficiam do programa Eco Plan, lançado pela Renault Portugal no início de 2020.

O primeiro beneficia de um apoio de 1.750 euros para o abate de um automóvel com idade igual ou superior a 12 anos, enquanto no segundo esse montante eleva-se a 2.500€,

Ambos os apoios da marca são acumuláveis com os apoios financeiros e fiscais definidos pelo Estado para a aquisição de viaturas híbridas e eléctricas.