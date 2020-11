Radical: e se a Mercedes criasse um AMG EQR?

E se pelas mentes dos engenheiros da Mercedes passasse a ideia de criar um "eléctrico" superlativo com a chancela AMG?

Terá sido com esse propósito que Emre Husmen criou um novíssimo (e poderoso) Mercedes AMG EQR… e o resultado final é simplesmente espectacular!

Atente-se na frente da carrinha desportiva electrificada, a ostentar uns finos faróis LED a ladearem uma grelha com círculos psicadélicos, com o símbolo da Mercedes a servir de vórtice.

Atrás prossegue a loucura estilística do designer turco, reflectida nos farolins LED curvos no vidro da porta da bagageira, e nas enormes saídas de ar e do difusor suportados pelo pára-choques.

A linha do tejadilho mostra uma área lateral bem conseguida, com as portas alargadas sobre os arcos das rodas, dando ao Mercedes AMG EQR uma aparência elegantemente feroz.

Claro que esta carrinha "eléctrica" não passa de um delírio visual, mas quem sabe se não será aquela pedrada no charco que a marca germânica presica para avançar com um exemplar radical.

