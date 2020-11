Há um novo rei em Nürburgring: Mercedes-AMG GT 63 S destrona Porsche Panamera Turbo S

A Mercedes-AMG garantiu a volta mais rápida à Nordschleife do circuito de Nürburgring para um carro de "classe executiva" com o seu GT Coupé de quatro portas.





Há um novo rei em Nürburgring: Mercedes-AMG GT 63 S destrona Panamera Turbo S

Conduzido por Demian Schaffert, responsável pelo departamento de desenvolvimento da AMG, o GT 63 S 4Matic+ acelerou em 7m27s80 nos 20,832 quilómetros do "inferno verde" alemão.

São dois segundos roubados ao Porsche Panamera Turbo S, que detinha o recorde da volta mais rápida conseguido há três meses, devidamente certificados por um notário.

A versão 2021 do GT 63 S com 639 cv de potência, que está em produção desde Setembro, apresenta ajustes subtis no chassis e afinações adicionais sobre os efeitos elasto-cinemáticos.

Outras alterações no modelo-padrão levado para Nürburgring compreendiam os pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 e o pacote aerodinâmico, opcionais para este desportivo para executivos, e bancos especiais com arnês de quatro pontos nos cintos de segurança.

E, no entanto, a marca não foi fácil de conseguir já que, de acordo com os técnicos da Mercedes-AMG, as condições atmosféricas eram "tudo menos óptimas", com algumas áreas da pista molhadas e uma temperatura do ar a rondar os 7° C.

Exactamente como ditam as regras para validar o recorde, o Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ é totalmente de série.

A equipá-lo está o bloco V8 biturbo de 4.0 litros, com os já referidos 639 cv de potência e 900 Nm de binário.

Ao motor e ao sistema de tracção integral está associado uma caixa automática de nove relações, que permitem a este coupé de eleição bater nos 315 km/hora de velocidade máxima e acelerar em 3,2 segundos dos 0 aos 100 km/hora.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?