Novo BMW 128ti sai "vivo" dos testes em Nürburgring

Só chegará ao mercado europeu em Novembro mas, a fazer fé nas palavras da marca de Munique, o novo BMW 128ti promete emoções fortes na estrada.

O desportivo de tracção dianteira já concluiu os testes no "inferno verde" de Nürburgring-Nordschleife, estando agora em testes dinâmicos e de calibração nas estradas sinuosas de Eifel que rodeiam o circuito alemão.

Embora colocado logo abaixo do BMW M135i xDrive, os engenheiros vêem no BMW 128ti muito mais do que uma nova variante da Série 1.

O novo bloco de 2.0 litros, com tecnologia TwinPower Turbo, coloca nas rodas dianteiras 265 cv de potência para uma aceleração dos 0 aos 100 km/hora em apenas 6,1 segundos.

O desempenho desportivo parece assegurado à partida, graças à revisão de toda a suspensão e direcção para oferecer uma resposta mais directa, reforçado por vários detalhes exteriores que o diferenciam dos seus "irmãos" mais convencionais.

De série, o novo BMW 128ti comporta uma transmissão automática Steptronic de oito relações e um diferencial Torsen de deslizamento limitado para uma melhor tracção do eixo dianteiro.

A suspensão desportiva M foi especificamente ajustada e rebaixada em 10 mm, e o sistema de controlo desenvolvido pela BMW também foi revisto, para uma maior agilidade em estradas mais acidentadas.

A redução do peso em cerca de 80 quilos, comparativamente ao BMW M135i xDrive, assim contribui para esse desempenho, "roubando" apenas ao modelo de tracção às quatros rodas os rolamentos estabilizadores.

Os travões M asseguram travagens correspondentes ao desempenho do BMW 128ti, e pneus desportivos específicos estão opcionalmente disponíveis para o condutor tirar o maior prazer de condução.

