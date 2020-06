Série 4 Coupé: o novo ‘muscle car’ da BMW a partir de 49.500 euros

Distinto e mais desportivo do que nunca são as ideias-chave que sustentam o novo BMW Série 4 Coupé, apresentado esta terça-feira no canal de ‘streaming’ da marca germânica.

Como explica o construtor, o conceito por trás deste modelo que quase se assume como um ‘muscle car’, exibe um compromisso rigoroso com uma condução envolvente e um estilo mais arrojado.

"É tudo o que a BMW deve representar", sublinha Domagoj Dukec, responsável pela divisão de ‘design’, salientando a parte emocional que se quer imprimir no condutor.

Não passará despercebido

Personalidade atlética mais vincada, e focada no seu desempenho dinâmico, distinguem o BMW Série 4 Coupé da berlina Série 3, mesmo sendo ambos construídos sobre a mesma plataforma CLAR.

Esta opção estética já tinha sido apreciada no BMW 4 Concept, revelado em Setembro no salão de Frankfurt, e na altura, as opiniões dividiram-se.

As diferenças, no entanto, não se resumem a esse "pormaior". As linhas estilísticas que marcam os modelos actuais da BMW foram bastante reduzidas no Série 4 Coupé, principalmente quando visto de lado.

As afiladas ópticas LED de série, à frente e atrás reforçam esse espírito, podendo optar-se por grupos LED adaptativos com laser, que incluem luzes adaptativas de curva com iluminação variável.

Com 4.768 mm de comprimento, o coupé supera em 128 mm o seu antecessor estreado em 2014, a que se soma mais 41 mm a distância entre eixos, para uns espaçosos 2.851 mm, à semelhança do Série 3.

A largura também aumentou em 27 mm, para 1.852 mm, e a altura em 6 mm, para 1.383 mm, com a bagageira a possuir 440 litros de capacidade.

A distância entre as rodas subiu para 1.571 mm à frente (mais 28 mm) e 1.611 mm atrás (mais 18 mm), sendo "calçadas" por jantes de liga leve de 18 a 20 polegadas.

Também o aspecto compacto da carroçaria, com a parte inferior quase vedada a 100% e as novas entradas de ar permitiram oferecer 0,25 Cd de coeficiente de penetração.

Maior rigidez nos suportes da carroçaria e da suspensão (10 mm mais baixa do que no Série 3) também permitem reduzir os seus movimentos laterais e aumentar o seu dinamismo em curva.

Interior tecnológico e desportivo

Não é a papel químico mas são muito poucas as diferenças do habitáculo para quatro pessoas do BMW Série 4 Coupé em relação ao Série 3.

Em termos de ‘design’, prossegue a filosofia desenvolvida pela marca nos seus modelos mais recentes, centrada numa experiência de condução mais desportiva.

A ele está aliado um monitor digital de infoentretenimento de 10,25 polegadas com o Operating System 7, que pode ser substituído, em opção, por um de 12,3 polegadas.

O botão de ignição está colocado na consola central, ao lado do selector de modo de condução.

Novos assentos desportivos de série visam maior conforto aos ocupantes, podendo serem opcionalmente substituídos por bancos individuais atrás.

Os sistemas de assistência à condução, com mais funções, evoluíram de forma significativa em relação ao seu antecessor, sendo em tudo semelhantes ao que um carro ‘premium’ dispõe.

Alerta de colisão frontal com travagem de emergência, aviso de saída de faixa com retorno imediato assistido pela direcção, e informações de limites de velocidade são agora de série.

Pode-se ainda optar pelo assistente profissional de condução, que inclui recursos como o auxiliar de direcção e controlo de faixa, apoiados por um novo sistema de navegação activa e a formação automática da função de faixa de emergência.







Três motores a gasolina e dois ‘diesel’ para começar

As motorizações a gasolina e gasóleo que equipam o BMW Série 4 Coupé, todas associadas a uma caixa automática Steptronic de oito velocidades, é encabeçada pelo novo M440i xDrive.

Os seus 374 cv de potência e 500 Nm de binário são oferecidos pelo motor turbo a gasolina de 3.0 litros e seis cilindros, associado a um sistema ‘mild-hybrid’ de 48 volt.

Em termos de prestações, demora apenas 4,5 segundos para ir dos 0 aos 100 km/hora, e bate nos 250 km/hora de velocidade máxima.

Abaixo surgem os BMW 420i e BMW 430i, equipados com um bloco de 2.0 litros de quatro cilindros. O primeiro propõe uma potência de 184 cv e 300 Nm de binário, enquanto o segundo sobe para 258 cv e 400 Nm.

No campo do ‘diesel’, distingue-se o BMW 420d e BMW 420d xDrive com tecnologia ‘mild-hybrid’ de 48 volt, com os motores de 2.0 litros de quatro cilindros a desenvolverem 190 cv e 400 Nm.

Se estas cinco variantes chegam ao nosso país no final de Outubro, só em Março do próximo ano chegarão o BMW 430d xDrive e BMW M440d xDrive.

Equipados com um bloco a gasóleo de 3.0 litros de seis cilindros, associados ao sistema ‘mild-hybrid’ de 48 volt, colocam no chão, respectivamente 286 cv e 650 Nm, e 340 cv e 700 Nm.

E, para poder escolher com calma a versão que mais lhe convém, deixamos-lhe os preços avançados para o nosso país para as cinco primeiras variantes.

BMW 420i Coupé 1.998 cc 184 cv / 300 Nm 49.500 euros BMW 430i Coupé 1.998 cc 258 cv / 400 Nm 56.600 euros BMW M440i xDrive Coupé 2.998 cc 374 cv / 500 Nm 84.800 euros BMW 420d Coupé 1.995 cc 190 cv / 400 Nm 52.800 euros BMW 420d xDrive Coupé 1.995 cc 190 cv / 400 Nm 55.300 euros

Série 4 Coupé: o novo ‘muscle car’ da BMW a partir de 49.500 euros