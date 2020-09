Nova Volkswagen Golf Variant é agora maior e mais prática

Já foram reveladas as versões Variant e Alltrack da oitava geração do Volkswagen Golf, propostas com quatro níveis de equipamento.

No que respeita ao modelo campeão de vendas da marca de Wolfsburg, a nova carrinha cresceu de tamanho em relação à sua antecessora.

A VW Golf Variant tem agora 4.630 mm de comprimento por 2.680 mm de largura (mais 66 mm do que a sua homónima da sétima geração), oferecendo mais 38 mm de espaço para as pernas.

A capacidade da bagageira também aumentou, atingindo agora 611 litros em relação aos anteriores 605 litros, e 1.642 litros (mais 22 litros) com os bancos traseiros rebatidos.



A porta traseira é agora accionada por via eléctrica, enquanto a área de carga dispõe de ganchos e anéis de fixação para prender a bagagem, bem como duas tomadas de electricidade: uma de 12 volt e outra de 230 volt.

Estética desportiva

A estética do Golf Variant tornou-se mais apelativa graças a uma linha de cintura mais pronunciada que lhe dá um carácter mais desportivo, reforçado pela asa traseira e pelos pára-choques mais salientes, assim como os farolins com um desenho específico.

Quanto ao painel de bordo, tudo se mantém como já era conhecido no novo Golf hatchback, privilegiando-se o ambiente digital e a conexão com o exterior.

O sistema de infoentretenimento Composition, proposto com ecrã táctil de 8,25 polegadas, dispõe de serviços e funções online We Connect e We Connect Plus, volante multifunções, ar condicionado automático Air Care Climatronic e interface para Bluetooth.

Aviso de saída de faixa, travão de emergência frontal e monitorização de peões, a que se soma a nova função de travagem ao virar face à aproximação de um veículo, bloqueio do diferencial electrónico XDS, alerta de perigo de tráfego Car2X, e controle automático de iluminação são apenas alguns dos sistemas de assistência à condução.

Em termos de motorizações, não há quaisquer diferenças em relação ao Volkwagen Golf, com a Variant a oferecer a mesma gama de propulsores a gasolina, gasóleo e mild-hybrid de 48 volt.



Está ainda prevista uma potente VW Golf R Variant, equipada com um bloco turbo de 2.0 litros e 333 cv de potência, que chegará apenas no próximo ano.

Versão Alltrack não chega ao nosso mercado

Há poucas diferenças estéticas na versão Alltrack em relação à Volkswagen Golf Variant, sendo a mais notória a maior altura ao solo, como é óbvio.

Equipada com uma transmissão integral 4Motion, a Alltrack distingue-se pelo revestimento plástico em preto da carroçaria, que lhe dá um aspecto mais robusto, e pela capacidade de reboque até 2.000 quilos.

Dentro do habitáculo, as diferenças também são mínimas em relação ao clássico Golf de oitava geração, sendo a mais saliente as costuras dos bancos.

Único senão desta versão? A Golf Variant Alltrack não está prevista para o nosso mercado.

Ao nosso país chegará em Janeiro a Volkswagen Golf Variant equipada com o bloco 2.0 TDI de 116 cv, com um preço de arranque que não deverá estar longe dos 32 mil euros.

