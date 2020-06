VW T-Roc Cabrio: de cabelos ao vento a partir de 32.737 euros

Nunca serão campeões de vendas no nosso país mas os descapotáveis tem já algum peso nas contas finais dos construtores que apostam neste segmento automóvel muito especial.

Finda que está a produção do Volkswagen Golf Cabrio da anterior geração, a marca alemã arrisca-se no mercado dos SUV com o novo T-Roc Cabrio.

Ao contrário do que se possa pensar, este modelo não é produzido na Autoeuropa mas antes na fábrica de Osnabrück, onde o construtor tem uma linha dedicada à montagem de modelos descapotáveis.

"Não estamos à espera de grandes volumes de venda", avança Ricardo Tomaz, director de comunicação e marketing estratégico da SIVA - importadora da Volkswagen em Portugal - na apresentação ‘online’ realizada esta sexta-feira.

"Será mais uma questão de posicionamento no mercado, onde o preço surge como um dos pontos-chave para o sucesso deste modelo", acrescentou.

Com um preço-base de 32.737 euros para a versão Style equipada com o bloco 1.0 TSI de 115 cv, o Volkswagen T-Roc Cabrio assume-se como uma opção tentadora face aos seus concorrentes mais directos… e nenhum deles é SUV!

As principais diferenças em relação ao T-Roc convencional começam logo na ocupação, ao dispor de apenas quatro lugares em vez de cinco.

Há mais espaço para as pernas dos dois ocupantes dos bancos traseiros, é verdade, mas isso reflecte-se na perda de capacidade da bagageira, que passa de 400 para 280 litros.

As dimensões entre ambos os modelos, no entanto, são quase as mesmas. A diferença está no peso, com o T-Roc descapotável a ganhar mais 200 quilos devido às alterações introduzidas para aumentar a sua rigidez estrutural.

O accionamento eléctrico da capota de lona é possível até uma velocidade máxima de 30 km/hora. Quando parado, e com o sistema ‘keyless’, é possível abri-la a 1,5 metros de distância.

À semelhança do T-Roc com tejadilho rígido, a variante cabriolet dispõe apenas de três motores, todos eles a gasolina.

Para andamentos mais vivos, é avançado o motor 1.5 TSI de 150 cv da linha desportiva R-Line, associado a uma caixa automática DSG de sete velocidades.

Em relação a equipamentos de série, a versão Style compreende jantes de liga leve Mayfield de 17 polegadas, volante multifunções em pele, pacote Pilot de assistência à condução, e sistemas We Connect Plus e Discover Media com ‘streaming’ e internet.

À variante R-Line, com Digital Cockpit e jantes de liga leve Sebring de 18 polegadas, são acrescentados o pacote Driver Assistance, com os sistemas de segurança Traffic Jam Assist, Emergency Assist e Light Assist, e o auxiliar Park Assist com câmara traseira.