VW Passat GTE Variant: a melhor versão que pode comprar?

A Volkswagen lançou em Setembro de 2019 a actualização do Passat e deu especial foco às versões híbridas GTE, que agora tivemos oportunidade de testar.

Ao volante da carrinha VW Passat GTE Variant é fácil reforçar a ideia de que a solução ‘plug-in’ é uma das mais interessantes na corrida à electrificação, até porque anula uma das maiores limitações dos "100%" eléctricos, a autonomia, ainda que nos ofereça a possibilidade de circular em modo "zero emissões" durante grande parte do dia e nos dê um "boost" eléctrico que tem um impacto muito positivo nas prestações.

218 cv de potência

A receita continua a ser a combinação do motor 1.4 TSI de 156 cv com um propulsor eléctrico de 85 kW, associado a uma bateria de 13 kWh (antes era de 9,9). No total temos 218 cv de potência à disposição, bem como uma autonomia eléctrica na casa dos 55 km, mais do que suficiente para as exigências da utilização diária em cidade.

No modo de utilização híbrida, em que o sistema faz a gestão entre os dois motores, é possível alcançar consumos na casa dos 3 l/100 km.

A caixa automática de dupla embraiagem com seis velocidades dispensa qualquer reparo, tal como o comportamento dinâmico, muito graças ao "boost" eléctrico que conseguimos no modo GTE (selecionável a partir de um botão na consola central).

Despachada e… poupada!

Muito despachada - acelera dos 0 aos 100 km/h em 7,6 segundos - e com um comportamento eficaz que já é uma assinatura da Volkswagen, esta Passat GTE Variant mostra agressividade sempre que recorremos ao modo GTE, com uma suspensão eficaz e que nos permite entrar em curva a velocidades mais altas.

Ainda assim, esta afinação da suspensão é absorvente o suficiente para fazer desta Passat GTE Variant uma carrinha familiar muito confortável e talhada para "tiradas" longas.

Como funciona o sistema híbrido?

O melhor elogio que podemos fazer a esta mecânica híbrida é que a conduzir nem sequer notamos o sistema a passar entre os vários modos, com excepção do modo eléctrico, bastante mais suave e… silencioso. Fora isso, e não fosse a animação do funcionamento no ecrã central, e seria difícil descobrir em que modo estávamos a circular.

Esta carrinha Passat GTE Variant continua a arrancar em E-Mode sempre que a bateria de iões de lítio tem carga suficiente para o "trabalho", ao mesmo tempo que esta é recarregada através do motor a gasolina de 1.4 litros e do sistema de recuperação de energia.

Ao todo são cinco os modos de funcionamento disponíveis, com particular destaque para o modo "E-Mode", exclusivamente eléctrico, e o GTE, um "boost" eléctrico que nos permite tirar proveito de toda a potência (e binário!) desta mecânica.

Tal como já vem sendo assinatura da marca de Wolfsburgo, esta carrinha Passat GTE Variant conta, de série, com muito equipamento e com um interior que se destaca pela fantástica construção. De série contamos com volante multifunções em couro, ar condicionado automático, painel de instrumentos digitaral, carregamento de smartphone por indução e sistema de som com oito altifalantes. A esta lista ainda se juntam vários auxiliares à condução, tais como cruise-control adaptativo, assistência à manutenção em faixa e travagem de emergência.

O exemplar que conduzimos estava ainda equipado com 2876 euros de extras: head-up display (560 euros), Pack Ambiente Plus (520 euros), tejadilho de abrir panorâmico (1200 euros) e jantes de 18 polegadas (595 euros). Nenhum destes é um extra obrigatório, mas não lhe vamos mentir, ajudam a criar uma imagem mais distinta e requintada.

Bagageira saiu prejudicada

O habitáculo desta proposta continua irrepreensível ao nível do espaço, tal como já conhecemos das versões convencionais do VW Passat. Porém, para acomodar o pacote de baterias de iões de lítio, a marca alemã foi obrigada a roubar espaço à bagageira, que agora está fixada nos 483 litros de capacidade, menos 167 litros do que nas restantes versões.

Quanto custa?

É o preço a pagar pelos consumos muito interessantes desta versão, pelo comportamento eficaz e claro, pelo "boost" eléctrico que lhe garante uma potência total de 218 cv. Vale a pena? Nós achamos que sim, até porque os 55 quilómetros anunciados de autonomia eléctrica são suficientes para o dia-a-dia de muitos condutores. Gostámos muito.

Os VW Passat GTE já estão disponíveis em Portugal com preços a começar nos 45.422 euros para a versão Limousine e nos 48.513 euros para a versão Variant. O exemplar que conduzimos custava 52.247 euros.





Ficha Técnica

Motor: 4 cilindros turbo

Cilindrada: 1395 cc

Potência: 156 cv (5000 - 6000 rpm)

Binário: 250 Nm (1500 - 3500 rpm)

Potência Motor Eléctrico: 85 kW (116 cv)

Binário Motor Eléctrico: 330 Nm (2500 rpm)

Autonomia Eléctrica: 56 km

Potência Combinada: 218 cv

Velocidade Máxima: 222 km/h

0-100 km/h: 7,4 s

Consumo Médio: 1,4 l/100 km

Emissões CO2: 32 gr/km

Preço desde: 48.513 euros