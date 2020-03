Volkswagen T-Roc Cabrio já tem preços para Portugal

Apresentado no Salão Automóvel de Frankfurt do ano passado, o Volkswagen T-Roc Cabrio está quase a chegar ao mercado português e nós já sabemos os preços.

Criado para ocupar a vaga do Golf Cabrio, o T-Roc Cabrio assenta na mesma plataforma MQB do modelo "convencional", apresentando-se comm uma configuração de quatro lugares e com uma capota de lona.

E por falar em capota, importa dizer que pode ser aberta e fechada em andamento, desde que a velocidade não ultrapasse os 30 km/h, ou à distância (até 1,5 m), através da chave.

Quanto ao interior, quase nada de novo. A versão Cabrio conta de série com o "Cockpit Digital" da VW e com o sistema "Discover Media". A tudo isto ainda se soma o eSIM integrado e o sistema de som BEATS com 12 altifalantes.

Na fase de lançamento o T-Roc Cabrio está disponível com duas motorizações: 1.0 TSI com 115 cv e 200 Nm e 1.5 TSI com 150 cv e 250 Nm. O primeiro está associado a uma caixa manual de seis velocidades. Já o segundo também pode fazer equipa com uma caixa DSG de sete relações.

Para a versão de entrada de gama a Volkswagen anuncia consumos médios de 6,3 l/100 km e emissões de CO2 de 143 g/km. A velocidade máxima está fixada nos 187 km/h e o exercício de aceleração dos 0 aos 100 km/h é feito em 11,7 segundos.

Para a versão mais potente, equipada com o 1.5 TSI (conta com sistema de desactivação de cilindros), a marca de Wolfsburgo reclama consumos médios de 6,4 l/100 km2 e emissões de CO2 de 146 g/km. Quanto à velocidade máxima, está fixada nos 205 km/h, ao passo que a aceleração dos 0 aos 100 km/h se cumpre em 9,6 segundos.

Disponível com os níveis de equipamento Style e R-Line, bem como com oito cores de carroçaria, o T-Roc Cabrio chega a Portugal em meados do segundo trimestre deste ano e tem preços a começar nos 32.750 euros para o 1.0 TSI e nos 35.750 para o 1.5 TSI.