Emoções fortes: BMW 128ti chega em Novembro

Após as últimas afinações na Nordschleife de Nürburgring no início de Setembro, eis que é apresentado oficialmente o novo BMW 128ti, um desportivo de tracção dianteira que promete fazer as delícias de todos aqueles que apreciam uma condução dinâmica.

Com chegada prevista em Novembro ao mercado europeu, o modelo revive a sigla Turismo Internazionale que outros carros da marca germânica ostentaram de forma orgulhosa entre os anos 70 e 90, como os 1800 TI, 2002 TI, 323ti e 325ti.

A acelerar o bólide está um motor turbo de quatro cilindros de 2.0 litros, derivado do propulsor que equipa o BMW M135i xDrive.

Os 265 cv de potência e 400 Nm de binário que debita são passados às rodas dianteiras pela transmissão automática Steptronic Sport de oito velocidades, capaz de levá-lo em 6,1 segundos dos 0 aos 100 km/hora, para uma velocidade máxima de 250 km/hora.

O dinamismo na condução é assegurado por uma suspensão M Sport especialmente ajustada, que rebaixa em 10 mm o BMW 128ti.

A complementar o sistema estão barras estabilizadoras mais rígidas, com os respectivos suportes "saídos" do M135i xDrive, bem como molas e amortecedores mais rígidos.

Mais leve em 80 quilos do que o M135i em causa, o BMW 128ti dispõe ainda do sistema de travagem M Sport que equipa aquela versão, com as pinças de travão pintadas a vermelho.

A rematar o conjunto estão jantes de liga leve personalizadas de 18 polegadas, com raios Y 553 M bicolores, para serem equipadas com pneus Michelin Pilot Sport 4.

Outros elementos exteriores dão ao desportivo um ar mais másculo, ao incluir uma nova saia lateral, e com a grelha e as capas dos espelhos pintados em preto brilhante, sem esquecer os logótipos que o diferenciam dos seus "irmãos" menos potentes.

Dentro do habitáculo, destacam-se os pormenores a vermelho nos revestimentos dos bancos, dos painéis das portas e do volante, com o símbolo ti bordado no apoio de braço central.

Ainda sem data de lançamento e preços para o mercado nacional, o BMW 128ti chega em Novembro aos concessionários alemãs com preços a partir de 41.575 euros.

