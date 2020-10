Depois de apresentar a versão Coupé do Série 4, a BMW acaba de revelar ao mundo a versão a céu aberto, denominada Série 4 Cabrio.

Como seria de esperar, esta variante descapotável mantém o enorme duplo rim dianteiro que tantas críticas recebeu no novo Série 4 Coupé e nos novos M3 e M4. Este é um tópico sempre presente quando se fala do novo Série 4 da marca de Munique e goste-se ou não, é um dos elementos mais marcantes deste modelo.

Conheça ao pormenor o novo BMW Série 4 Cabrio

Ao contrário do que acontecia na geração anterior, o novo Série 4 Cabrio abandona a solução de capota metálica e adopta uma capota de lona disponível em dois tons: preto e prata antracite. Mas de acordo com a BMW, esta não é uma capota de lona "normal". Conta com painéis rígidos escondidos, solução que a marca de Munique garante ser a melhor de dois mundos. Contas feitas, temos a força de uma capota metálica com o "look" exterior de uma capota de lona.

De operação eléctrica, esta capota abre e fecha em 18 segundos e este processo pode ser feito em andamento, até velocidades de 50 km/h. Cerca de 40% mais leve, esta capota oferece ainda níveis de isolamento acústico e térmico muito superior face a uma capota de lona convencional.

Por comparação com o Série 4 Coupé, e porque é preciso arrumar a capota em algum lado, a bagageira do Série 4 Cabrio é um pouco mais pequena. A BMW anuncia 300 e 385 litros de carga, com a capota aberta e fechada, respectivamente. Podem não ser os 440 litros da versão Coupé, mas convencem muito mais do que os 220-370 litros (capota fechada/aberta) do modelo antecessor.

Debaixo do capot temos à disposição a mesma mecânica que encontramos no Série 4 Coupé. Quando chegar ao mercado, em Março do próximo ano, o Série 4 Cabrio estará disponível com duas motorizações a gasolina e uma Diesel, ambas de quatro cilindros. A versão topo de gama, para já, é a M440i xDrive (seis cilindros e 374 cv), que tal como a versão Diesel, surge associada a um sistema semi-híbrido de 48 V.

Todas as motorizações são associadas a uma caixa automática de oito velocidades Steptronic, sendo que nas versões BMW M e M Sport está ainda disponível, de série, uma caixa Steptronic Sport cuja acção é ainda mais imediata.

Quando chega?

Como já referimos acima, a chegada ao mercado está marcada para Março de 2021. Contudo, ainda não sabemos que gama estará disponível em Portugal nem o preço que este Série 4 Cabrio vai custar.