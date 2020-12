Chegou ao fim a carreira do Alfa Romeo 4C Spider no Estados Unidos, com a marca italiana a construir uma edição especial que homenageia o modelo que lhe serviu de inspiração.





Alfa Romeo 4C Spider fecha carreira com tributo ao super desportivo 33 Stradale

O Alfa Romeo 33 Stradale é visto como um dos primeiros super desportivos do planeta quando foi lançado em 1967.

Serão apenas alguns privilegiados que, infelizmente, poderão divertir-se a conduzir o 4C Spider 33 Stradale Tributo, já que a produção do roadster está limitada a 33 exemplares.

Pintado num fantástico Rosso Villa d’Este, realçado pelas jantes de liga leve em ouro cinza de 18 polegadas à frente, e 19 polegadas atrás, esta versão será também a primeira a ter um acabamento em vermelho transparente no monocasco em fibra de carbono.

Não é preciso abrir as portas para ver a riqueza do interior do Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo – basta baixar a capota! –, destacando-se os bancos revestidos a camurça e pele.

Placas especiais, com o número de cada exemplar, estão bem visíveis no tabliê, baias laterais e consola central, garantindo a sua exclusividade.

Os felizes proprietários recebem ainda um livro do Centro Stile do construtor italiano, também ele numerado, a explicar todas as etapas do descapotável, desde o conceito estilístico até aos materiais e à tecnologia nele incorporados, sem esquecer a história do original Alfa Romeo 33 Stradale.

Exclusivo como é, o 4C Spider 33 Stradale Tributo inclui de série todos os extras que antes eram opcionais, como o sistema de escape Akrapovic, os faróis bi-xenon e o arco de segurança em fibra de carbono, entre vários outros itens.

O propulsor não foi tocado, o que significa que o bloco turbo-comprimido de 1.75 litros e quatro cilindros debita os 240 cv e 350 Nm originais.

Toda a "força" do motor é passado às rodas traseiras através de uma transmissão de seis relações com dupla embraiagem, para uma velocidade máxima de 257 km/hora.

Apreçado por 65.606 euros, o valor parece estar, aparentemente, de acordo com a exclusividade do descapotável.

