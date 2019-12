Temos "bomba": McLaren Speedtail bate os 403 km/hora!

O protótipo XP2 de onde sairá o novíssimo McLaren Speedtail, bateu recentemente os 403 Km/hora nas mãos do piloto de testes Kenny Brack.

O local onde a proeza foi conseguida não poderia ter sido melhor escolhido: o Centro Espacial John F. Kennedy, na Florida, de onde partem as naves para o espaço sideral!

Espantoso é que não foi numa única passagem que aquela velocidade foi atingida em Cabo Canaveral, na pista onde antes aterravam os vai-vêm espaciais.

Os mais de 30 ensaios realizados, com o híper carro britânico a ultrapassar sempre os 400 km/hora, foi o culminar de um intenso programa de testes de alta velocidade conduzido pela McLaren em vários circuitos espalhados pelo globo.

"É justo que o programa de testes de alta velocidade do Speedtail tenha sido concluído num local fortemente associado à ultrapassagem dos limites da engenharia humana", comentou Mike Flewitt, presidente da McLaren Automotive.

"O Speedtail é um carro extraordinário, que simboliza o espírito pioneiro da McLaren, e ilustra perfeitamente a nossa determinação em continuarmos a estabelecer novos padrões de desempenho nos super e híper carros."

A alimentar o bólide, construído em fibra de carbono, está uma unidade motriz gasolina-eléctrica híbrida que oferece uma potência de 1070 cv e um binário de 1150 Nm.

Significa isso que o McLaren Speedtail precisa "apenas" de 13 segundos para atingir 300 km/hora, para uma velocidade máxima de 403 km/hora.

Segundo dados avançados pelo construtor britânico, o sistema de bateria do híper carro, que está em constante auto-carregamento, tem a melhor relação peso/potência da indústria automóvel e é o mais aerodinamicamente eficiente que alguma vez a McLaren construíu.

Outro recurso digno de nota está na concepção do habitáculo para três ocupantes, com o "dono" do volante sentado ao centro.

O Speedtail entrou agora na linha de montagem do centro de produção da McLaren, em Woking, Reino Unido, de irá sair uma limitadíssima produção de apenas 106 exemplares, com as primeiras entregas a acontecerem já em Fevereiro.

