McLaren Elva: mais de 1,5 milhões por um Speedster com 815 cv

A McLaren acaba de apresentar o membro mais recente da sua família "Ultimate Series", o McLaren Elva. Este novo superdesportivo radical é o derradeiro roadster da marca de Woking e será produzido numa série limitada de 399 unidades, cada uma com um preço superior a 1,5 milhões de euros.

O seu nome é uma referência ao passado da marca britânica, mais concretamente ao McLaren Elva de 1960. Agora, e tal como já acontecia no modelo original, este superdesportivo não conta com janelas nem com pára-brisas, ainda que este última esteja disponível como opção em alguns mercados. Mas é na configuração mais despida, sem este tal pára-brisas opcional, que este Elva mais brilha, até porque a marca britânica garante que o desenho do carro foi pensado para ajudar a criar uma espécie de bolha aerodinâmica que protege os ocupantes dos elementos.

A imagem exterior é impressionante e apesar de haver elementos em comum com outros modelos da marca, nomeadamente o 720S e o novíssimo McLaren GT, este Elva destaca-se dos restantes graças às linhas dinâmicas e claro, graças ao facto de ser um "Speedster".

Colocado o exterior de parte, importa dizer que o interior não fica nada atrás. O habitáculo do Elva respira luxo e requinte, muito por culpa dos materiais de grande qualidade e do nível de perfeição dos acabamentos. O condutor é o grande protagonista desta "equação", pelo que todo o habitáculo está orientado para si, em particular o enorme ecrã central que serve de terminal para o sistema multimédia.

V8 com 815 cv

A imagem deixa qualquer um rendido, mas é a mecânica deste Elva que mais nos surpreende, é que este "speedster" conta com um bloco V8 de 4.0 litros biturbo que produz 815 cv de potência. Este motor está associado a uma caixa automática de sete velocidades que lhe permite passar dos 0 aos 100 km/h em menos de três segundos.

Ainda não está impressionado? Então saiba que no exercício dos 0 aos 200 km/h este Elva consegue ser mais rápido que o outro "menino bonito" da marca de Woking, o McLaren Senna, já que precisa de apenas 6,7 segundos para cumprir este registo.

Limitado a apenas 399 unidades e com um preço superior a 1,5 milhões de euros, o McLaren Elva será um automóvel ao alcance de muito poucas pessoas e, como tal, muito exclusivo. Ainda assim, se quiser certificar-se que o seu exemplar é ainda mais especial, saiba que a divisão MSO da marca britânica pode personalizá-lo a gosto, sendo que será este nível de personalização a determinar o preço final.

Os primeiros modelos vão começar a ser produzidos em 2020, mas a McLaren não especificou o mês em que as entregas aos clientes vão começar.