McLaren 620R: uma espécie de McLaren Senna "low cost"

A McLaren está a ter um dos anos mais movimentados da sua história e acaba de apresentar mais um modelo, que serve para expandir a gama "Sports Series" da marca britânica. Falamos do McLaren 620R, um modelo inspirado no mundo da competição mas que está homologado para circular em estrada.





Com uma produção limitada a apenas 350 unidades, o McLaren 620R pode ser visto como a versão de estrada do McLaren 570S GT4 de competição, e isso fica visível a vários níveis, a começar na imagem. A enorme asa traseira, por exemplo, foi "roubada" ao modelo de competição e pode ser ajustada em três ângulos distintos para garantir afinações e rendimentos específicos.O pacote aerodinâmico exterior inspirado no modelo de competição não fica por aqui, já que o capot com uma enorme entrada de ar ao centro e o pára-choques dianteiro também foram "roubados" ao programa de competição da marca. A McLaren não mostrou imagens do interior, mas espera-se um habitáculo orientado para as "performances", com bancos de competição em fibra de carbono com arnês de seis pontos.Com o 570S GT4 o 620R partilha a estrutura monocoque em fibra de carbono, alguns componentes da suspensão, o sistema de travões, os elementos aerodinâmicos ajustáveis e claro, o motor. Sim, isso mesmo, o motor V8 twin-turbo de 3.8 litros é o mesmo que encontramos no McLaren 570S GT4 de competição, ainda que este 620R conte com mais potência, já que não é obrigado a obedecer às regulações apertadas da competição.

Contas feitas, este McLaren produz 620 cv de potência e 620 Nm de binário máximo, números que lhe permitem acelerar dos 0 aos 100 km/h em 2,9 segundos, dos 0 aos 200 km/h em apenas 8,1 segundos e chegar aos 322 km/h de velocidade máxima.

A produção do novo 620R arranca já em Janeiro, com os preços a começarem nos 297 mil euros. As primeiras entregas estão agendadas para Fevereiro.