Seat adapta fábrica para veículos 100% eléctricos

A SEAT tem em curso uma profunda transformação na fábrica de El Prat de Llobregat, junto a Barcelona, para a produção de veículos 100% eléctricos.

A estratégia compreende cinco novos projectos para o fabrico de componentes para a família Small BEV, que começará a ser produzida em 2025.

Em causa está a produção do diferencial, junta de direcção, bateria E-Box, KMM (módulo de refrigeração da bateria) e o alumínio do motor do veículo eléctrico.

Este plano de conversão tem em vista a transformação do construtor numa referência no sector automóvel e industrial, e contribuir para que Espanha se torne num centro de mobilidade eléctrica europeu

Criada em 1979, a Seat Componentes é um dos três centros de produção da marca em Espanha, e uma das nove instalações dedicadas ao fabrico de transmissões que o grupo Volkswagen tem no mundo.

