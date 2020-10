Renault Mégane mais elegante com o Grand Coupé

O Renault Mégane cresceu e ganhou mais um actor com o novo Grand Coupé, proposto com os níveis de equipamento Limited e Executive.

O bloco a gasolina 1.0 TCe de 115 cv e 220 Nm, que é também a principal novidade da gama, integra uma caixa manual de seis velocidades, optimizada para limitar os consumos e as emissões poluentes.

Disponível continua o motor 1.3 TCe de 140 cv e 240 Nm, que pode ser associado a uma transmissão manual de seis relações ou à caixa automática de dupla embraiagem EDC de sete velocidades.

Ambas as transmissões desta motorização a gasolina estão igualmente presentes na variante equipada com o bloco ‘diesel’ 1.5 Blue dCi com 115 cv de potência e 260 Nm de binário.

Estética renovada

Quanto à estética, a distinguir o modelo está a nova tecnologia 100% LED Pure Vision e a emblemática assinatura luminosa da marca do losango em forma de C.

À frente, o Renault Mégane Grand Coupé ganhou um novo pára-choques e uma nova grelha com elementos cromados, combinados com uns deflectores de ar mais aerodinâmicos, enquanto as pegas das portas são agora iluminadas.

As principais novidades estão dentro do habitáculo mal se abrem as portas, saltando de imediato à vista o novo ecrã digital encastrado no painel de bordo, que pode ir até às 10,2 polegadas, capaz de receber o sistema de navegação GPS.

Ainda de acordo com as versões em causa do modelo, encontra-se um novo ecrã vertical de 9,3 polegadas para o sistema multimédia Easy Link, reunindo as prestações de navegação e de infoentretenimento, assim como as regulações Multi-Sense.

Os acabamentos dos comandos da climatização são cromados e o banco do condutor passa a dispor de regulação eléctrica.

O Easy Link assume os códigos dos telemóveis para o reconhecimento vocal e a compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay, bem como a navegação com procura de endereços no Google, a afixação do preço dos combustíveis ou as informações de tráfego em tempo real.

Com o Easy Connect, a aplicação MY Renault facilita novos usos para a mobilidade conectada, dentro ou fora do automóvel, como a interacção à distância, a localização do automóvel ou a navegação porta-a-porta, entre outras funções

Já a tecnologia Multi-Sense, com quatro modos de condução – Eco, Confort, Sport e MySense – em função das motorizações, permite uma experiência de condução ainda mais envolvente através de regulações mais simplificadas e intuitivas, novas cores para o ambiente interior, destacando-se ainda e a aplicação R-Sound para programar a sonoridade do motor.

Os ecrãs digitais do painel de bordo, de 7 e 10,2 polegadas, dispõem de uma zona de afixação personalizável por widgets, como os consumos em modo Eco ou a potência em modo Sport.

Condução optimizada

Como seria de esperar, o Grand Coupé da linha Mégane inclui uma panóplia de assistentes à condução, como o cruise control adaptativo com função Stop & Go, travagem activa de emergência com detecção de peões, alerta de tráfego na retaguarda.

Além disso, conta ainda com os sistemas de alerta de saída involuntária de faixa e de sonolência do condutor, e detector do ângulo morto.

O Renault Mégane Grand Coupé está já disponível para encomenda, com um preço de partida de 24.900 euros para a versão Limited equipada com o motor 1.0 TCe de 115 cv.

O mesmo nível de equipamento mas para a variante com o bloco 1.3 TCe de 140 cv, custa 25.700 euros, enquanto a versão diesel, com o bloco 1.5 Blue dCi de 115 cv, é proposto a partir de 28.500 euros.

