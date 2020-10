Renault Twingo Z.E. custa 22.200 euros e encomendas já abriram

Está já disponível no nosso mercado o novíssimo Renault Twingo Z.E., revelado ao mundo em Paris em Fevereiro passado, numa apresentação em que o Aquela Máquina esteve presente.

Com um preço de partida de 22.200 euros com o equipamento Zen (23.200 euros na versão Intens), o citadino eléctrico é cerca de 10 mil euros mais barato do que o Renault Zoe, o que o torna uma opção particularmente atractiva.

Afinal, com 3.615 mm de comprimento por 1.646 mm de largura e 1.557 mm de altura quase que pode ser estacionado em qualquer lugar, apresentado ainda uma bagageira com uns atractivos 188 litros de capacidade, que podem ser alargados até 219 litros.

A impulsionar os 60 kW (82 cv) de potência e 160 Nm de binário às rodas de trás está um motor eléctrico, montado sob a traseira, alimentado por uma bateria de iões de lítio de 22 kWh.

Significa isso que o Twingo Z.E. apresenta-se com uma autonomia de 190 quilómetros segundo o ciclo WLTP, que sobe para os 270 quilómetros em circulação urbana.

Claro que, se se optar pelo modo Eco em estrada aberta, essa autonomia sobe para os 225 quilómetros, com a desvantagem de ficar com a aceleração e a velocidade máxima limitadas.

Se para acelerar dos 0 aos 100 km/hora é preciso aguardar 12,9 segundos, até aos 50 km/hora bastam 4,2 segundos, revelando-o como bastante ágil no trânsito da cidade, enquanto a velocidade máxima não supera os 135 km/hora.

Para recarregar a bateria, o citadino dispõe do mesmo tipo de carregamento que equipa o Renault Zoe ZOE.

Nos carregadores rápidos de 22 kW, uma carga completa da bateria demora hora e meia mas, se se estiver com muita pressa, uma autonomia de 80 quilómetros é reposta em 30 minutos.

Num posto de 11 kW, uma carga da bateria a 100% demora 3h15, subindo para quatro horas numa ‘wallbox’ de 7,4 kW ou oito horas numa ‘wallbox’ monofásica de 3,7 kW.

Numa tomada monofásica doméstica de 2,3 kW, recarregar por completo a bateria demora 15 horas.

A fazer fé no portal da Renault Portugal, o Twingo Z.E. pode já ser encomendado, com um preço-base de 22.200 euros.

