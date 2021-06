Para quem gosta de emoções fortes ao volante de um hot hatchback com garra, pode já encomendar o novo Hyundai i30 N no nosso país.





Rápido e dinâmico: Hyundai i30 N já tem preços

O desportivo que abre as portas à gama desportiva da marca sul-coreana é proposto a partir de 43.850 euros com financiamento, numa campanha válida até ao final de Junho.

A acompanhá-lo está uma garantia de sete anos sem limite, sendo o mesmo período alargado à assistência em viagem, e check-ups anuais e actualizações gratuitos do MapCare.

São sete as cores disponíveis – Performance Blue, Polar White, Engine Red, Dark Knight, Shadow Grey, Sunset Red e Phantom Black –, suportadas pelo Performance Package.

O pack, que é de série, apresenta novas jantes forjadas em liga leve de 19 polegadas, "calçadas" por pneus Pirelli P Zero de alto desempenho, concebidos especificamente para o desportivo.

Transmissão N DCT em estreia

O Hyundai i30 N é alimentado por um bloco turbo de 2.0 litros T-GDi de quatro cilindros, com uma potência máxima de 280 cv e 392 Nm.

Potência e binário são passados ao solo por uma caixa manual de seis velocidades, ou pela nova transmissão N DCT de dupla embraiagem de oito relações, que é umaestreia neste modelo.

A caixa automática permite três novas funções desempenho N – N Power Shift, N Grin Shift e N Track Sense Shift – para uma condução ainda mais desportiva.





O binário máximo é obtido entre as 2.100 e as 4.700 rotações por minuto, com a potência máxima a ser alcançada entre as 5.500 e as 6.000 rpm.

Com uma velocidade máxima de 250 km/hora, o i30 N com caixa manual acelera dos zero aos 100 km/hora em 5,9 segundos, baixando em duas décimas o tempo em relação ao modelo anterior.

Com a transmissão automática N DCT, acelera em 5,4 segundos com recurso ao Launch Control.

Segurança activa alargada

Tal como na geração anterior, o novo Hyundai i30 N está equipado com uma série de equipamentos de condução de alta desempenho, incluindo Rev Matching, Launch Control e barra de rigidez traseira.

A suspensão com controlo electrónico e o sistema de direcção foram ajustados para igualar um desempenho ainda mais apurado.

E, com o Performance Package de série, é possível beneficiar do N Corner Carving Differential, acompanhado por discos de travão maiores para travagens mais eficazes.





Em termos de equipamentos de segurança activa e de apoio à condução, o sistema Smart Sense conta agora com travagem autónoma de emergência com detecção de veículos e peões.

A assistência de manutenção da faixa de rodagem é também de série, sendo opcional o radar de ângulo morto e alerta de tráfego na retaguarda na variante hatchback com transmissão N DCT.

O equipamento de conectividade foi optimizado, passando a integrar o High Performance Driving Data System para monitorizar e melhorar as competências de condução.

O sistema regista e exibe os dados de condução, com gráficos actualizados para um uso prático. Inclui informações sobre a potência e binário, e um temporizador de aceleração para quem conduz em pista.

Integra, também, um sistema de navegação táctil de 10.25 polegadas, compatível com Apple CarPlay, Android Auto e Bluelink.

