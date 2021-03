Hyundai i20: sensualidade desportiva

Sensualidade Desportiva é o lema estilístico dos novos modelos da Hyundai, e o i20 revela essa mensagem de forma perfeita.

Racional e sensível, o novo hatchback da marca sul-coreana convence ao primeiro olhar em termos de design e de desempenho.

O Hyundai i20 mostra um aspecto bem dinâmico, logo ao primeiro relance, graças aos novos pára-choques e à nova grelha dianteira.

Esse dinamismo é reforçado pelas linhas bem conseguidas do ‘hatchback’, quando visto de perfil, onde se realça o design único do pilar C.

Quanto ao motor, o bloco turbo T-GDi de 1.0 litros mostra-se bem rápido como os seus 100 cv e 172 Nm.

Ao modelo que testámos está aliada uma caixa manual de seis velocidades, mas pode ser optar-se pela versão com transmissão automática de dupla embraiagem de sete relações.

Certo é que ficámos bem satisfeitos com a precisão nas passagens manuais de caixa, com o motor a responder sempre de forma afirmativa às solicitações, mesmo em terrenos mais íngremes.

Na cidade e na estrada confirma essa ligeireza, embora o desempenho se ressinta se "carregado" com cinco ocupantes, com os do banco traseiro a ganharem mais espaço para as pernas, e com a bagageira de 352 litros cheia.





A capacidade do porta-bagagens, aliás, é uma das maiores face aos seus rivais directos, e os sistemas de segurança e apoio à condução que o equipam estão ao nível de um carro de segmento superior.

Com o aumento da distância entre eixos em relação ao seu antecessor, os ocupantes dos bancos traseiros ganham mais 88 mm para estenderem as pernas e mais 44 mm para os ombros.

Não lhe ficaria nada mal, no entanto, se tivesse um binário mais elevado para melhor saborearmos as suas capacidades, sabendo que não se perde conforto graças a uma suspensão bastante eficaz.





O interior reflecte a modernização e o reforço tecnológico de que o Hyundai i20 foi alvo, com o painel de instrumentos totalmente digital.



A ele está aliado um ecrã táctil de infoentretenimento de oito polegadas (10,25 polegadas em opção), permitindo ainda o emparelhamento, sem fios, do telemóvel ao Apple CarPlay e Android Auto.

Os sistemas de segurança e apoio à condução SmartSense estão bem presentes. Destacam-se o alerta de arranque da viatura dianteira, e os sistemas de informação da velocidade máxima e de manutenção na faixa de rodagem.





Em particular destaque está o alerta de saída involuntária de faixa. Sem ser demasiado intrusivo, o sistema corrige de forma eficaz a trajectória do carro, mantendo-o na faixa correcta.

A esses auxiliares juntam-se a travagem autónoma de emergência, após detecção de veículos ou peões, alerta de fadiga do condutor, assistente de estacionamento e controlo automático dos "máximos".

Em suma, o Hyundai i20 revela-se uma proposta merecedora de atenção face à concorrência mais directa dos hatchbacks a que tem de fazer frente.

FICHA TÉCNICA

Motor: 1.0 T-GDi

Cilindrada: 998 cc

Potência: 100 cv

Binário máximo: 172 Nm às 1.500 rpm

Velocidade máxima: 188 km/h

0-100 km/h: 10,4 segundos

Consumo médio: 5,4 litros/100 km

Emissões CO2: 118 g/km

(+) REFINADO. Mais tecnológico e bom espaço a bordo

(-) BINÁRIO. Motor eficiente mas binário poderia ser mais elevado

Equipamento Potência / Binário Preço 1.2 MPi Comfort 84 cv / 122 Nm 17.113 euros 1.0 T-GDi Style 100 cv / 172 Nm 18.873 euros 1.0 T-GDi Style + TT 100 cv / 172 Nm 19.323 euros 1.0 T-GDi DCT Style 100 cv / 172 Nm 20.473 euros 1.0 T-GDi DCT Style + TT 100 cv / 172 Nm 20.923 euros 1.0 T-GDi Style Plus 100 cv / 172 Nm 20.653 euros

