Novo Hyundai i30: mais tecnologia e nível N Line em todos os modelos

A Hyundai continua a renovar a sua gama de modelos e depois das mexidas recentes no i20, Tucson e Kauai, acaba de apresentar as novidades do i30, que acaba de chegar ao mercado nacional com mais conectividade, mais equipamento, versões electrificadas e nível N Line em todas as carroçarias.

Apesar de não ter mudado de forma radical, o i30 recebeu muitas novidades e promete fazer deste "facelift" um iniciar de ciclo, tentando criar alguma resistência à evolução dos SUVs nas preferências dos clientes europeus.

Nascido e pensado para a Europa, o i30 conta agora com uma secção dianteira mais ampla, com uma grelha mais larga e uns grupos óptimos mais finos, para uma imagem mais agressiva e futurista. Na traseira saltam à vista os novos farolins (em LED na versão N Line) e o pára-choques redesenhado da versão de cinco portas.

Também no capítulo das jantes há novidades a registar, com o i30 a apresentar-se com jantes de 16 ou 17’’, sendo que as versões N Line podem equipar conjuntos de 18’’.

E por falar em versão N Line, esta é, de resto, uma das mais importantes evoluções do i30. A partir de agora também a versão carrinha passa a estar disponível com este nível de equipamento desportivo, juntando-se assim aos modelos de cinco portas e fastback.

Como seria de esperar, este "pack" N Line reforça as características desportivas do i30, graças a uma grelha mais larga, novos grupos-ópticos e pára-choques específicos. A isto somam-se ainda alguns retoques na direcção e na suspensão, quando combinado com o motor 1.6 CRDi de 136 cv, para uma condução ainda mais envolvente.

Lá dentro, no habitáculo, mais mudanças. Uma das grandes novidades é o ecrã central multimédia de 10,25’’ que recorre ao sistema BlueLink da marca, para uma melhor integração do smartphone. Em opção é ainda possível contar com conectividade sem fios com os sistemas Apple CarPlay e Android Auto.

No que à mecânica diz respeito, e uma vez que esta se trata apenas de uma actualização de meio de ciclo, o i30 continua a não dispor de versões híbridas plug-in ou propostas 100% eléctricas. Porém, a marca sul-coreana apresenta-o com propostas semi-híbridas, novidade que em Portugal se vai traduzir apenas numa versão, associada a um motor 1.6 CRDi de 136 cv.

Curiosamente, as propostas 1.0 T-GDi e 1.5 T-GDi electrificadas através de um sistema de 48V não estarão disponíveis no mercado nacional, muito por culpa da recente alteração no Orçamento do Estado que penaliza os automóveis híbridos.

A oferta mecânica passará, então, pelo bloco a gasolina 1.0 T-GDi de 120 cv, que pode ser associado a uma caixa manual de seis relações ou a uma transmissão automática de dupla embraiagem com sete velocidades, ao motor Diesel 1.6 CRDi de 115 cv (caixa manual de 6 ou automática de 7) e ao 1.6 CRDi de 136 cv com tecnologia mild-hybrid de 48V, que pode contar com uma caixa manual inteligente - que desacopla o motor de combustão quando se levanta o pé do acelerador, para alcançar melhores consumos - ou uma automática de sete relações.

O novo Hyundai i30 já está disponível no mercado português, com excepção das versões N e N Line, que chegam apenas no final do próximo mês de Março.

Tabela de Preços:

i30 5 Portas

1.0 TGDi Style 22.500€

1.6 CRDi 48v 136cv Style 30.357€

1.0 TGDi N-Line DCT 27.400€

1.0 TGDi N-Line 25.500€

1.6 CRDi 48v 136cv N-Line DCT 35.605€

1.6 CRDi 48v 136cv N-Line 33.821€

i30 SW (Carrinha)

1.0 TGDi Style 23.500€

1.6 CRDi 48v 136cv Style 31.295€

1.0 TGDi N-Line DCT 28.414€

1.0 TGDi N-Line 26.500€

1.6 CRDi 48v 136cv N-Line DCT 36.576€

1.6 CRDi 48v 136cv N-Line 34.792€

i30 Fastback

1.0 TGDi N-Line DCT 27.400€

1.0 TGDi N-Line 25.500€