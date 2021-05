O Hyundai Kauai N, revelado mundialmente esta terça-feira, é o membro mais novo a integrar a família desportiva da marca sul-coreana.





Kauai N excitante: 280 cv para o 'hot SUV' da Hyundai

O crossover promete ser uma "combinação vencedora de versatilidade, aceleração vigorosa, agilidade e aptidão para as pistas de corrida", e os números apresentados têm tudo para serem entusiasmantes.

Preparado paras as pistas

Escondido debaixo do capô está um bloco turbo de 2.0 litros e quatro cilindros, capaz de desenvolver 392 Nm e 280 cv, que pode subir aos 290 cv no modo N Grin Shift.

Uma caixa N DCT de dupla embraiagem com oito velocidades passa a potência às rodas dianteiras, através dos modos de condução Eco, Normal, Sport, N e Individual integrados no sistema de controlo N Grin.

É na transmissão automática que está o principal ponto de interesse do Kauai N, com uma série de modificações para usos de alto desempenho.

As relações estão especialmente ajustadas, e a unidade de controlo calibrada para passagens de caixa mais rápidas.

O N Power Shift é activado sempre que são ultrapassados 90% da carga do acelerador, mitigando assim qualquer redução no binário durante as mudanças de velocidade.

Já o N Grin Shift potencia o desempenho do motor e da transmissão DCT, aumentando a potência até aos 290 cv durante 20 segundos, podendo este modo ser usado de 40 em 40 segundos.





O N Track Sense Shift, como a designação em inglês indica, optimiza a transmissão para uma condução em pista.

Reconhece as condições ideais para uma condução dinâmica e é activado automaticamente, seleccionando a mudança de velocidade e o tempo correcto em que ela é feita.

Significa isso que o Kauai N está apto a acelerar em 5,5 segundos dos 0 aos 100 km/hora, para uma velocidade máxima de 240 km/hora.

Para maior desempenho, dispõe ainda do sistema Launch Control e de um diferencial autoblocante electrónico.

Estética para marcar

Quanto à estética, as linhas desportivas do Hyundai Kauai N reflectem bem a potência que lhe vai na alma.





As diferenças em relação aos irmãos mais "dóceis" revelam-se na grelha exclusiva, com os pára-choques na mesma cor da carroçaria, e no spoiler dianteiro, distinguidos por apontamentos a vermelho a frente e nas laterais.

Atrás, salta à vista a terceira luz de travão triangular incorporada no spoiler de asa dupla para aumentar a força descendente, e o difusor a albergar duas pronunciadas saídas de escape.

A calçar o crossover está um jogo de jantes forjadas de 19 polegadas, apoiadas por um sistema de travões de alto desempenho.

A actualização prossegue no habitáculo, com o volante desportivo a ser complementado pelo painel digital de instrumentos e um visor head-up.





Já o sistema multimédia de 10,25 polegadas está preparado para integrar mapas de circuitos e cronometrar os tempos por volta.

O conjunto ganha ainda pedais em alumínio e bancos desportivos N, com o interior a ser embelezado com detalhes na cor Performance Blue.

Em termos de sistemas de segurança e apoio à condução, destacam-se a travagem de emergência para prevenir colisões, manutenção de faixa e cruise control inteligente, num pacote muito completo.

Desconhecida é a chegada do Hyundai Kauai N ao mercado nacional, e os respectivos preços de venda.

