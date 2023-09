Provocação digital: Cupra DarkRebel estreia no salão de Munique

Provocante é o mínimo que se poderá dizer do DarkRebel que a Cupra leva ao salão automóvel de Munique.

Primeiro carro de exposição 100% digital da insígnia espanhola, o protótipo foi criado em conjunto com a Tribo Cupra através do Hyper Configurator virtual.

Revelado em Abril no evento Exponential Impulse, em Berlim, o modelo digital desafiou os processos de design tradicionais.

Em campo estiveram as tecnologias mais recentes aplicadas ao desenvolvimento de jogos de vídeo.

O Cupra DarkRebel será apresentado mundialmente este domingo no media night do grupo Volkswagen, num evento que poderá ser seguido no Youtube.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?