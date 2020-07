Foi longa a espera mas, por fim, a BMW revelou esta terça-feira o iX3, o primeiro SUV eléctrico que assinala o arranque da ofensiva da marca de Munique na automobilidade 100% electrificada.





Novo eléctrico BMW iX3 começa nos 80 mil euros e dá 460 km de autonomia

Desiludam-se aqueles que esperavam ver um modelo esteticamente revolucionário. Embora seja totalmente eléctrico, o BMW iX3 segue as linhas familiares do "irmão" X3.





São nos pormenores que estão as principais diferenças entre ambos, como as inserções em azul, cor que remete de imediato para a electrificação.

A área frontal recebeu uma nova grelha, mas fechada, e jantes em liga leve de 19 polegadas mais eficientes, para melhores ganhos aerodinâmicoso.

Dentro do habitáculo do iX3 prossegue a filosofia familiar que o X3 já comporta. À semelhança do exterior, destacam-se as aplicações azuis exclusivas no volante e no punho da caixa automática de velocidades.



Se os sistemas Apple CarPlay e Android Auto são de série, é no BMW Live Cockpit Professional e BMW Intelligent Personal Assistant que ambos os SUVs se diferenciam.

As principais novidades do BMW iX3 estão resguardadas sob a carroçaria: motor 100% eléctrico, alimentado por uma bateria de 80 kWh, passa 210 kW (286 cv) de potência e 400 Nm de binário às rodas traseiras.

O desempenho em estrada também é prometedor: 6,8 segundos para acelerar dos 0 aos 100 km/hora, e uma velocidade máxima (electronicamente controlada) de 180 km/h.

A autonomia irá rondar os 460 quilómetros, segundo o ciclo WLTP, podendo repor-se 100 quilómetros em apenas dez minutos desde que usado um carregador rápido.

Embora só chegue ao nosso país em Janeiro, o BMW iX3 já pode ser encomendado, com um preço de entrada na gama de 80 mil euros.

