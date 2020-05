BMW Série 6 Gran Turismo renovado rendeu-se à tecnologia mild-hybrid

Lançado em 2007, o BMW Série 6 Gran Turismo foi agora renovado e para além de novos atributos visuais também se rendeu aos sistemas "mild-hybrid".

Com chegada prevista para Julho deste ano, o novo Série 6 Gran Turismo recebeu uma nova grelha dianteira, com o "duplo-rim" a crescer, e faróis LED de série, com os faróis BMW Laserlight a ser oferecidos como opcional.

Na traseira, que também foi redesenhada, destacam-se as saídas de escape trapezoidais, detalhe que ajuda a criar uma sensação de largura. Quem optar pelo pack M Sport recebe ainda um novo difusor traseiro.

E se as modificações no exterior foram ligeiras, acredite que a "fórmula" foi seguida também no interior, com a marca de Munique a renovar apenas os comandos da consola central. Destaque ainda para o BMW Live Cockpit Professional de série, bem como de um ecrã central de 10,25’’, que pode crescer até aos 12,3’’ (opcional).

As grandes novidades deste Série 6 Gran Turismo estão "escondidas" nas motorizações, que agora contam todas com tecnologias "mild-hybrid". No total, este GT germânico está disponível com cinco motorizações - duas a gasolina e três Diesel, todas elas associadas a um sistema "mild-hybrid" de 48 V capaz de oferecer, ainda que de forma momentânea, um "boost" de potência de mais 8 kW, o equivalente a 11 cv. Comum a todas estas versões é, também, a caixa automática Steptronic de oito velocidades.

A gama a gasolina arranca com o 630i, que conta com um motor a gasolina de 2.0 litros de quatro cilindros com 258 cv e 400 Nm. Acelera dos 0 aos 100 km/h em 6,5 segundos e chega aos 250 km/h de velocidade máxima (limitada). Logo acima surge o 640i e o 640i xDrive, ambos com um bloco de seis cilindros em linha com 3.0 litros e 33 cv e 450 Nm. A versão normal acelera até aos 100 km/h em 5,5 segundos, mais 0,1 segundos do que a versão equipada com o sistema de tracção integral xDrive. Ambas as versões têm a velocidade máxima limitada a 250 km/h.

Entre os Diesel, aquele que salta mais à vista é o 640d xDrive, alimentado por um bloco de seis cilindros e 3.0 litros que produz 340 cv e 700 Nm. Está igualmente limitado aos 250 km/h de velocidade máxima, mas precisa de apenas 5,3 segundos para acelerar dos 0 aos 100 km/h.

Mais tecnologia e mais segurança

O novo Série 6 Gran Turismo conta com vários sistemas de segurança e de auxílio à condução, entre eles o sistema Lane Departure Warning, que passou a contar com a função de regresso automático à faixa, o Steering e Lane Control Assistant e Active Cruise Control com função Stop&Go.

Quando chega a Portugal?

Ainda não se sabe quando o novo BMW Série 6 Gran Turismo vai chegar a Portugal, nem quanto vai custar. A estreia na Europa está marcada para o próximo mês de Julho.