BMW M5 e M5 Competition recebem “update" visual e mais tecnologia

Pouco depois de apresentar o renovado BMW Série 5, a marca de Munique não perdeu tempo e já mostrou os novos M5 e M5 Competition, que ganharam alguns retoques visuais, mais argumentos tecnológicos e uma nova suspensão.

Por fora é difícil perceber as mudanças, com excepção da grelha de maiores dimensões e com barras verticais, um elemento exclusivo das versões M5. As entradas de ar são mais ousadas e a assinatura luminosa mais rasgada, com lâmpadas em "L".

Atrás, encontramos grupos ópticos renovados, também com a assinatura em "L", entradas de ar mais proeminentes e claro, as já tradicionais quatro saídas de escape, duas em casa extremo.

No caso da versão Competition, destacam-se os vários apontamentos em preto brilhante, como nas capas dos espelhos laterais e nas molduras e os logos M5 Competition na mesma cor.

E se o exterior pouco mudou, acredite que o interior mudou ainda menos. Não é uma crítica, longe disso, até porque em equipa que ganha não se mexe. Os bancos continuam a ter encostos de cabeça integrados e continuam a oferecer um enorme conforto e um bom suporte lateral, tal como se exige a um modelo deste segmento. O logo M5 iluminado no encosto de cabeça continua presente, bem como as diversas regulações eléctricas para satisfazer os clientes mais exigentes da marca da Baviera.

Ao centro, o ecrã táctil (que também pode ser controlado através do comando rotativo na consola) passou de 10,25’’ para 12,3’’, recebeu o sistema operativo 7.0 da BMW e passou a contar com novos menus para configurar os modos "Sport" e "Track".

Tal como já acontece com o BMW M5 actual, existem dois botões vermelhos (M1 e M2) no volante que nos permitem guardar duas configurações distintas, para que seja ainda mais fácil fazer estes ajustes enquanto conduzimos.

M5 Competition continua a ter 625 cv

O motor continua a ser o conhecido bloco V8 biturbo de 4.4 litros que produz 600 cv no M5 e 625 cv no M5 Competition, sendo que o binário máximo de 750 Nm é igual em ambos e está disponível desde as 1800 rpm.

A gestão da potência continua a estar a cargo de uma caixa automática de 8 velocidades que pode enviar a potência para as quatro rodas ou apenas para o eixo traseiro.

No que ao rendimento diz respeito, não há novidades. O M5 convencional precisa de 3,4 segundos para acelerar até aos 100 km/h e de 11,1 segundos para atingir os 200 km/h. Já a versão Competition é capaz de fazer os mesmos exercícios de aceleração em 3,3 e 10,8 segundos, respectivamente.

Quanto à velocidade máxima, está limitada electronicamente aos 250 km/h em ambas as versões, mas pode ser "desbloqueada" até aos 305 km/h através do pack opcional "M Driver’s".

BMW M5 e M5 Competition recebem “update" visual e mais tecnologia

Ainda mais dinâmico

O M5 Competition passa a contar com os amortecedores do M8 Gran Coupé e vê a suspensão rebaixada em 7 mm, alteração que promete ter um impacto muito positivo na dinâmica e na eficácia deste modelo.

Comum às duas versões é o sistema de travões M Compound, com discos ventilados e perfurados, de série, que podem ter pinças lacadas a vermelho ou preto. Porém, e para os condutores mais exigentes, a lista de opcionais conta com travões carbo-cerâmicos que além de pesareem menos 23 quilos, ainda oferecem um rendimento superior. Neste caso as pinças de travão são douradas.

Quando chega?

Ainda não se sabe quando o renovado BMW M5 (e M5 Competition) chega a Portugal nem quanto vai custar. Contudo, a estreia no mercado caseiro, na Alemanha, está marcada para o próximo mês de Agosto.