Mazda irá lançar em 2020 primeiro “eléctrico”

Deverá ser uma das principais novidades que irá estar exposta no Salão Automóvel de Tóquio. A Mazda lançou esta sexta-feira mais um vídeo sobre o primeiro modelo 100% eléctrico que irá estrear a 23 de Outubro, estando a sua chegada ao mercado prevista para o próximo ano.

Sem revelar muito mais para além das formas do futuro SUV coupé, o construtor nipónico apenas confirma que será o passo seguinte no desenvolvimento de um discurso estilístico iniciado com o Mazda3, reflectindo valores futuristas e mudança de estilos de vida.

Baseado no lema "Moderno Humano", a nova abordagem resulta num design original que alarga a expansão do conceito Kodo.

Significa isso que as linhas do modelo serão leves e simples, ao enfatizar um habitáculo ao estilo coupé e ao adoptar um conceito exclusivo de porta, rematadas por uma dianteira que exibe uma expressão "amigável" ao olhar.

Ainda de acordo com o fabricante, a configuração do habitáculo evocará uma sensação de espaço para o condutor e o passageiro, patente nos espaços vazios em redor da consola central.

O novo modelo estará concebido para acomodar, sob os assentos, uma bateria que poderá ter uma capacidade de 35,5 kWh, com cerca de 140 cv de potência e 264 Nm de binário máximo, para uma autonomia em redor dos 240 quilómetros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?