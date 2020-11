Jaguar I-Pace renovado a partir de 81.788 euros

Já está disponível para encomenda, no nosso país, o renovado Jaguar I-Pace, com um preço de entrada de 81.788 euros.

Lançado originalmente em 2018, o modelo 100% eléctrico que conquistou o troféu de Carro Europeu do Ano em 2019, sofreu uma série de alterações estéticas e tecnológicas.

A mais apelativa será, sem dúvida, a diminuição do tempo de recarregamento da bateria de 90 kWh com 470 quilómetros de autonomia.

Bastam 15 minutos de carga num carregador de 100 kW para ganhar uma autonomia suplementar de 127 quilómetros segundo o ciclo WLTP.

Para conseguir os 100% de carga eléctrica de bateria a partir do ponto zero, são necessárias pouco mais de nove horas.

O I-Pace comporta ainda de série dois cabos de carga, sendo o primeiro o doméstico Modo 2, enquanto o Modo 3 está concebido para carregamentos rápidos.

Estética e tecnologia renovadas

Uma nova grelha dianteira, acompanhada por um tejadilho panorâmico em vidro ou com acabamento metálico, e jantes em liga leve de 18 ou 20 polegadas, são as principais alterações estilísticas do SUV electrificado.

Abertas as portas, verifica-se que o rebatimento dos bancos traseiros, em 40:20:40, é agora de série, enquanto os de ajuste eléctrico passam a ter entre oito e 16 ajustes.

Em termos tecnológicos, o Jaguar I-Pace conta com o novo sistema de infoentretenimento PiviPro, e um novo ecrã táctil de dez polegadas, assim como um carregador sem fios para telemóveis.

Uma nova iluminação ambiente do habitáculo, e a detecção de mãos no volante, no que respeita aos sistemas de apoio ao condutor são outras das novidades.

As actualizações remotas são agora possíveis através da tecnologia ‘over the air’ com a adopção do EVA 2.0, desenvolvida segundo uma nova arquitectura electrónica.

Propulsor mais eficiente

A eficiência energética do Jaguar I-Pace também sofreu melhorias assinaláveis no que respeita ao ‘software’ e aos componentes do grupo motriz.

A unidade de accionamento eléctrico adopta agora um óleo com menor viscosidade e rolamentos de baixa resistência nas rodas.

Além disso, o travão viu a sua resistência reduzida, complementada por alterações na respectiva regeneração de energia e na refrigeração "inteligente" do inversor.

Estas modificações não significam, no entanto, um aumento no desempenho do SUV eléctrico em estrada.

Mantêm-se os 440 cv de potência e 696 Nm de binário originais, que lhe permitem chegar em 4,8 segundos dos 0 aos 100 km/hora, para uma velocidade máxima de 200 km/hora.

Proposto com três níveis de equipamento (S, Se e HSE), a primeira versão é proposta por 81.788 euros, com as variantes seguintes a situarem-se, respectivamente, nos 89.920 e 96.223 euros.

