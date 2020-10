Jaguar também renovou o XE. Consegue encontrar as diferenças?

Depois de renovar o F-Pace e o XF, a Jaguar acaba de apresentar o actualizado XE, que foi alvo de uma renovação apenas um ano depois do restyling. Como serie de esperar, e a avaliar pela proximidade destas duas intervenções, o Jaguar XE pouco ou nada mudou.

Do ponto de vista estético, não há qualquer novidade, sendo que no habitáculo as únicas novidades são o novo desenho dos bancos e o volante renovado.

As maiores novidades surgem no capítulo mecânico e, nomeadamente, no campo tecnológico. O sistema de info-entretenimento Pivi Pro – estreado pelo novo Land Rover Defender – passa a estar disponível e está associado a um ecrã táctil central de 10’’ e a um segundo de 5,5’’ que surge montado logo abaixo e que permite controlar a climatização.

O sistema Pivi Pro faz com que seja possível conectar dois smartphones via Bluetooth, fazer actualizações remotas de software (over-the-air) e carregar o smartphone sem fios.

A somar a tudo isto, o novo XE também estreia um painel de instrumentos digital de 12,3’’ que foi totalmente revisto e passou a contar com grafismos configuráveis e equipa um sistema que assegura a ionização de ar do habitáculo com filtro PM2.5 que capta alergénicos e partículas ultrafinas.

Quanto à mecânica, o XE conta com uma oferta de motorizações em tudo semelhante ao novo XF. Estão disponíveis dois motores a gasolina e um Diesel (associado a um sistema de 48 V), sempre associados a uma caixa automática de oito velocidades.

A oferta a gasolina é formada por um 2.0 litros turbo de quatro cilindros que pode assumir dois níveis de potência: 250 cv e 365 Nm e 300 cv e 400 Nm. A versão mais potente só está disponível com tracção integral.

Já o bloco Diesel consiste num motor de 2.0 litros de quatro cilindros que produz 204 cv e 430 Nm de binário máximo, que podem ser distribuídos pelas quatro rodas ou apenas às rodas traseiras.

Ainda não se sabe quando o Jaguar XE chega ao mercado português nem quanto vai custar por cá.