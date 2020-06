Renovado: Jaguar I-PACE está mais rápido… a carregar!

O Jaguar I-PACE renovou-se e está melhor do que nunca, mas as principais novidades até nem estão visíveis, já que se trata, na sua grande maioria, de um "update de software". Por fora, estamos perante um carro mais ou menos igual, mas esta actualização, ao estilo dos "updates" que fazemos nos nossos smartphones, trouxe muitas e boas novidades. Mas já lá vamos.

Primeiro importa falar do que mudou por fora. A grelha conta agora, de série, com o acabamento "Atlas Chrome" nas extremidades, as jantes de 19 polegadas têm um desenho inédito e a carroçaria pode ser pintada com novas cores. Foi isto que mudou no exterior do I-PACE.

Mais tecnologia

Dentro do habitáculo, o I-PACE viu reforçada a oferta tecnológica, apresentando-se agora com o novo sistema de info-entretenimento da marca, denominado Pivi Pro. Este sistema, que até já foi usado no novo Land Rover Defender, é inspirado nos smartphones e recorre a dois ecrãs tácteis de 10’’ e 5’’.

Voltando ao sistema Pivi Pro, a marca britânica promete novas funcionalidades de aprendizagem activa para a navegação bem como os pontos de carga mais próximos (disponíveis) assinalados do mapa, bem como o seu preço e o tempo estimado de carga, de acordo com a potência do posto.

Este sistema, que a Jaguar garante estar muito mais intuitivo, é complementado com um duplo cartão SIM integrado com plano de dados 4G gratuito e conta com Spotify integrado, tal como já acontecia com os novos Jaguar F-Type. É ainda possível emparelhar dois equipamentos móveis por Bluetooth ao mesmo tempo, sendo que o sistema também é compatível com Android Auto e Apple CarPlay.

O I-PACE passou também a contar com um sistema de ionização do ar do habitáculo com filtragem PM2.5 para reter as partículas ultrafinas e os alérgenos. Esta filtragem pode ser programada para antes da viagem começar.

Tempos de carga mais rápidos

É aqui que o I-PACE mais evoluiu. Depois de no ano passado a Jaguar ter lançado uma actualização de software que aumentou a autonomia do I-PACE - de 415 para 470 km (ciclo WLTP) - e a performance das baterias, aproveitando os ensinamentos obtidos no I-PACE eTrophy (corrida que se realiza em paralelo com a FIA Fórmula E) na análise a dados de viagens reais, agora chegou a vez da marca britânica rever os tempos de carga do seu eléctrico.

Já com um carregador monofásico de 7 kW é agora possível "ganhar" até 35 quilómetros de autonomia por hora, o que prevê um carregamento total em cerca de 12,75 horas. Num carregador de 50 kW é possível carregar até 63 quilómetros em 15 minutos, sendo que num carregador rápido de 100 kW, nos mesmos 15 minutos conseguimos "ganhar" 127 quilómetros de autonomia.

Apesar dos tempos de carga melhorados, a mecânica do I-PACE não sofreu alterações, com a potência a manter-se nos 400 cv e 696 Nm de binário e a autonomia nos 470 quilómetros (WLTP), fruto da bateria de iões de lítio de 90 kWh, uma unidade refrigerada por líquido que é composta por 432 células em 36 módulos.

Quando chega a Portugal?

A Jaguar já anunciou que o renovado I-PACE já está disponível em Portugal, com preços a começar nos 81.788 euros.