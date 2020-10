Já sabemos os preços do renovado Jaguar E-Pace

A Jaguar acaba de apresentar a mais recente actualização do E-Pace, um SUV compacto que viu a imagem renovada, o habitáculo melhorado e que recebeu novas motorizações, entre elas um sistema híbrido plug-in.

Denominada P300e PHEV, esta versão electrificada combina um motor 1.5 turbo de três cilindros a gasolina, com 200 cv, com um propulsor eléctrico com 109 cv, que surge associado ao eixo traseiro. Graças a este sistema, o E-Pace é agora capaz de percorrer até 55 quilómetros em modo 100% eléctrico e oferecer consumos combinados de 2 l/100 km.

No exterior, destaca-se o novo desenho do pára-choques dianteiro e da grelha e claro, a nova assinatura luminosa LED que está presente em toda a gama da marca britânica. De referir que nos níveis de equipamento SE e HSE a função de máximos automáticos está disponível de série.

No habitáculo, destaca-se o novo sistema de info-entretenimento Pivi Pro, estreado no novo Land Rover Defender, que nós já conduzimos. Acessível através de um painel táctil de 11,4 polegadas, este sistema permite a integração com dois smartphones ao mesmo tempo e promete uma navegação muito intuitiva.

Além da versão híbrida plug-in, a grande novidade da gama, o novo E-Pace conta com três motorizações Diesel, todas com 2.0 litros, com três níveis de potência: 163 cv (caixa manual e tracção dianteira), mild-hybrid de 163 cv (caixa automática e tracção integral) e mild-hybrid de 204 cv (caixa automática e tracção integral).

Quanto às versões a gasolina, todas com tecnologia mild-hybrid e caixa automática, assentam num bloco 1.5 turbo de 160 cv (tracção dianteira),2.0 turbo de 200 cv (tracção integral), 2.0 turbo de 249 cv (tracção integral) e 2.0 turbo de 300 cv (tracção integral).

Com preços a começar nos 42.510 euros da versão a gasolina com 160 cv, o E-Pace já está disponível no mercado nacional. Quanto à variante híbrida plug-in, arranca nos 59.451 euros.