As expectativas eram bem elevadas e tudo aponta para que tenham sido cumpridas. O Hyundai i20 N recupera o espírito desportivo do "irmão" do mundial de ralis, e promete ser um poderoso rival para o Ford Fiesta ST.





Hyundai i20 N: 204 cv furiosos para a "mini-bomba" sul-coreana

A chegada ao mercado europeu está prevista para a Primavera do próximo ano, embora se desconheça o preço a que será colocado nos concessionários.

Um rival à altura

Equipado com um motor turbo de 1.6 litros T-GDi de quatro cilindros em linha, oferece 204 cv de potência e 275 Nm de binário às rodas dianteiras através de uma transmissão manual de seis velocidades; não está prevista a opção para uma caixa automática.

O novo motor do i20 N possui um novo sistema turbo e intercooler, complementado pela tecnologia Continuously Variable Valve Duration (CVVD).

Aliado a um peso que não ultrapassa os 1.190 quilos, o hot hatchback da marca sul-coreana está concebido para fazer 6,7 segundos dos 0 aos 100 km/hora para uma velocidade máxima de 230 km/hora.

O poder de tracção é controlado por um diferencial autoblocante mecânico N Corner Carving que, embora partilhe a designação com o Hyundai i30 N, consiste num diferencial de deslizamento limitado.





Os modos de condução Normal, Eco, Sport, N e N Custom estão disponíveis através do sistema de controlo N Grin, enquanto o sistema ESP possui três níveis de configuração: activo, desportivo e desactivado.

Refira-se ainda que o modo N Custom pode ainda ser personalizado nas especificações Eco, Normal, Sport ou Sport+ para diversos componentes.

A Hyundai adicionou ainda um sistema de launch control, optimizado para uma aceleração rápida no arranque, como se o condutor fosse um piloto de corridas, e um rev matching que pode ser activado no volante.

Outros recursos inspirados no desporto automóvel incluem um gerador de som eléctrico, um controlo variável do silenciador para obter um som de escape perfeito, bem como um calibrador de travagem e um indicador de desgaste da pastilha de travão.





No que há dinâmica diz respeito, o chassis foi reforçado em 12 pontos diferentes, comportando ainda um renovado sistema de suspensão que compreende novos amortecedores, molas e barras estabilizadoras.

A revisão do camber também não foi esquecida, assim como os novos discos de travão com 40 mm de diâmetro.

Estética de competição

Em termos visuais, o Hyundai i20 N promete agradar até aos mais críticos, ao combinar a sua natureza de elevado desempenho na estrada com elementos herdados do modelo de rali da marca asiática, e a mais recente identidade estilística Sensuous Sportiness.

A frente é dominada por um pára-choques com uma entrada de ar alargada para o motor turbo, enquanto a grelha do radiador, assinalado com o logotipo N, apresenta um padrão exclusivo que destaca as suas capacidades para os circuitos.





Sob a grelha está uma asa inferior com detalhes em Tomato Red, reforçando o estilo apelativo de desempenho do desportivo.

A cor estende pelas novas saias lateral e traseira, enfatizando sua largura, enquanto as soleiras exclusivas reforçam a ligação entre a frente e a traseira do carro.

Uma distintiva asa traseira, inspirada no modelo de competição que corre no WRC, aumenta a força descendente, ressaltando a natureza aerodinâmica do i20 N.

O pára-choques compreende um característico difusor, com o farolim de nevoeiro triangular nele embutido, em tudo semelhante ao que se pode apreciar no i30 N e no i30 Fastback N. Uma enorme saída de escape reforça todo o potencial de desempenho do motor.





O visual é completado por umas elegantes jantes de liga leve de 18 polegadas em cinza fosco, que idealmente são equipadas com uns pneus Pirelli P Zeroes 215/40, rematadas com pinças de travão a vermelho com o logotipo N em destaque.

Interior distinto e tecnológico

Dentro do habitáculo, o Hyundai i20 N segue a linha estilística presente no i20 clássico, ressaltando, no entanto, vários pormenores.

Bancos desportivos com encosto de cabeça integrado são exclusivos neste desportivo, saltando ainda à vista o volante, o botão de ignição e os pedais em metal da linha N.

O painel de instrumentos digital inclui recursos como uma zona variável do conta-rotações em LED vermelho, que varia de acordo com a temperatura do óleo do motor e com o indicador para a mudança de velocidade.





Em termos de segurança activa, o i20 N está equipado com os recursos do sistema de apoio à condução ‘SmartSense’ da Hyundai.

Entre eles contam-se o cruise control adaptativo apoiado no sistema de navegação, assistente de colisão frontal com travagem autónoma e detecção de peões e ciclistas, e alertas de limite de velocidade e de manutenção na faixa de rodagem.

Disponível como opção está um ecrã táctil digital de infoentretenimento de 10,25 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto.

O sistema oferece também uma ampla gama de serviços da Hyundai LIVE Services, como o Connected Routing e o Last Mile Navigation, bem como recursos remotos através da aplicação Bluelink para telemóvel.

o cruise control adaptativo com base no sistema de navegação, assistente anti-colisão frontal com travagem autónoma e deteção de peões e ciclistas, sistema de manutenção na faixa de rodagem, entre outros.

