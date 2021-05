É o novo membro que completa a gama SUV da Hyundai, e pode ser já pré-encomendado por 18.700 euros.





Hyundai Bayon já chegou: saiba quanto custa

A campanha de lançamento, que está em vigor até ao final de Junho, compreende o financiamento e a oferta da pintura do tejadilho.

O novo Hyundai Bayon, apresentado esta quinta-feira, é o modelo mais recente a reflectir a identidade estilística Sensuous Sportiness da marca sul-coreana.

Sobressaem no crossover as linhas compactas e o interior espaçoso para cinco adultos, com a bagageira a apresentar 411 litros de capacidade.

A complementá-lo está uma variedade de sistemas de segurança, conectividade e apoio à condução que o destacam no segmento B-SUV em que se integra.

Nesta primeira fase, será proposto apenas o bloco turbo a gasolina 1.0 T-GDi de 100 cv e 172 Nm, o mesmo que equipa a variante menos potente do Hyundai i20.

Mais tarde, está em vista o lançamento da variante com o motor 1.2 MPi de 84 cv, se as condições do mercado assim o exigirem.

O nível de equipamento Premium é o único disponível, com caixa manual de seis velocidades ou transmissão automática de sete relações.

Hyundai Bayon Potência Binário Transmissão Preço 1.0 T-GDi Premium 100 cv 172 Nm Manual 6 velocidades 20.200 euros 1.0 T-GDi DCT Premium 100 cv 172 Nm Automática 7 velocidades 21.800 euros

