Corte com o passado: eis novo Kia EV6 100% 'eléctrico'

O novo crossover coupé será construído sobre a mesma plataforma E-GMP do Ioniq 5, que a Hyundai revelou ao mundo há três semanas.

Para a apresentação oficial do modelo no final deste mês de Março, no entanto, estão "guardadas" as especificações técnicas como a capacidade da motorização eléctrica e respectiva autonomia.

Com o Kia EV6, estreia-se a nova filosofia estilística Opposites United (Opostos Unidos), que irá ser plasmada nos futuros modelos da marca sul-coreana.

'Audacioso para a Natureza', 'Alegria Racional', 'Poder para o Progresso', 'Tecnologia para a Vida' e 'Tensão e Serenidade' são os cinco pilares de design em que assenta esse conceito.

Os faróis e as luzes diurnas LED esguios, ligados por uma fina grelha frontal, formam a "cara" digital do tigre, evoluída do anterior "nariz" do felino.



Por baixo está uma segunda grelha a toda a largura da carroçaria, com o fim de optimizar o fluxo de ar.

O pára-brisas dá o tom aerodinâmico ao Kia EV6, em perfeita ligação com um capô francamente musculado, apoiado nos arcos das rodas proeminentes e na forte inclinação do pilar C.





A linha descendente do tejadilho, a terminar na asa superior, reforça o seu perfil coupé, mas quase de certeza que será a área traseira a dividir opiniões sobre a estética adoptada.

O complexo "arranjo" dos farolins LED começa por uma fina linha luminosa nos arcos das rodas traseiras, subindo para as laterais, para depois serem ligados por uma faixa de luz a toda a largura da bagageira.





Se o exterior já coloca o Kia EV6 num novo patamar estilístico, essa ideia prossegue no habitáculo, distinguindo o crossover de outros modelos da marca.



Sobre o tabliê destaca-se de imediato o ecrã encurvado totalmente digital a englobar o painel de instrumentos e o sistema de infoentretenimento.

Certo é que o desenho adoptado dá uma nova sensação de espaço que a plataforma E-GMP já oferece, e convida a uma condução mais absorvente, apoiado no volante multifunções.





A digitalização do interior reduziu ao mínimo os botões físicos, com o sistema de climatização a entrar em acção atrás do ecrã táctil.



A preocupação ecológica prossegue nos revestimentos, com as fibras têxteis dos bancos finos e elegantes a serem obtidas a partir de plástico reciclado.

