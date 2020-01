Kia e-Niro a 35.800 euros para empresas

Mais de um ano depois de ser lançado na Europa, o Kia e-Niro chega finalmente ao mercado nacional, tendo as empresas com frotas como público-alvo privilegiado.

Falta de disponibilidade foi uma das razões apontadas para a chegada "tardia" ao nosso país do crossover 100% eléctrico sul-coreano, algo que a marca se prepara agora para corrigir, como referiu na apresentação de lançamento na última semana.

Ao longo de 2020 serão disponibilizados mais de 200 unidades do modelo equipado com uma bateria de 64 kWh.

O motor eléctrico, com 204 cv de potência às rodas dianteiras e 395 Nm de binário, leva o e-Niro dos 0 aos 100 km/hora em 7,8 segundos para uma velocidade máxima de 167 km/horas.

A autonomia ronda os 455 quilómetros, no ciclo combinado WLTP, mas a marca avança para a possibilidade de atingir os 615 quilómetros em velocidade moderada.

O tempo de carga, até 80% da capacidade da bateria, é de pouco menos de uma hora com um carregador de 100 kW, subindo para 75 minutos se for de 50 kW. Em carga normal de 11 kW, os 100% são alcançados ao fim de 5h50.

Com um preço de venda ao público de 49.500 euros, a Kia tem em curso uma campanha de lançamento de 45.500 € para clientes particulares, enquanto para o mercado empresarial, o valor será de 35.800 € sem IVA.

Inserida nesta campanha está igualmente o Kia e-Soul, ao propor ao segmento frotista um valor de venda de 33.950 euros sem IVA, enquanto o cliente particular beneficia de um preço de 43 mil euros.

Mobilidade consciente

Segundo modelo totalmente eléctrico da marca asiática, depois do lançamento do Kia e-Soul, o e-Niro vem alargar a possibilidade de escolha para uma mobilidade ambientalmente mais consciente, ao complementar as ofertas híbrida e híbrida plug-in já existentes nesta série.

Ao nível exterior, não há muito a acrescentar ao modelo lançado originalmente em 2018. Com 4375 mm de comprimento, a distância entre eixos de 2700 mm garante a todos os ocupantes um espaço generoso, reforçado pelos 1805 mm de largura e os 1560 mm de altura.

Em termos de capacidade de carga, o porta-bagagens oferece 451 litros, oferecendo ainda uma zona de arrumação sob o piso para guardar o cabo de carregamento.

Em termos estéticos, a grelha "nariz de tigre", onde está integrada a porta de carregamento eléctrico, é agora combinada com um novo pára-choques dianteiro, reforçando o seu ‘design’ aerodinâmico, destacando-se, igualmente, as novas jantes de liga de alumínio de 17 polegadas.

Habitáculo tecnológico

É no interior do habitáculo onde estão as principais alterações do Kia e-Niro, graças a uma diversidade de novos recursos e elementos estilísticos.

A principal diferença encontra-se na consola central já que, sendo um modelo 100% eléctrico, tornou-se desnecessária a alavanca selectora e a caixa de velocidades tradicional.

Este último comando foi substituído por um novo selector rotativo shift-by-wire, situado num painel projectado a partir da base do apoio de braços central.

É também nesse espaço que estão colocados os botões do travão de estacionamento eléctrico, dos bancos aquecidos e ventilados, assim como do volante aquecido, do selector do modo de condução, dos sensores de estacionamento, e da função Auto Hold.

O painel de instrumentos é decorado com elementos em azul brilhante em redor das entradas de ar, que combinam com os da parte exterior.

Nos revestimentos, é dada a opção de escolha para uma mistura de tecido e pele sintética, e pele sintética ou pele verdadeira, sendo ainda proposta uma variedade de cores específicas.

O ecrã táctil HMI de 7 polegadas, localizado no centro do painel de instrumentação, dispõe de um conjunto de recursos específicos, permitindo, por exemplo, localizar os pontos de carregamento nas proximidades, e monitorizar a carga e a autonomia do crossover.

Além de possibilitar a quantificação das emissões de dióxido de carbono, permite ainda definir uma hora de partida aproximada para a próxima viagem, de maneira a que o interior seja aquecido a uma temperatura pré-definida antes de o condutor arrancar.

A função de carregamento inteligente, por seu lado, gere a quantidade de energia eléctrica fornecida à bateria, para um prolongamento da sua vida útil.

Através do painel de instrumentos LCD de 7 polegadas, é possível ao condutor acompanhar todos os dados relativos à condução e à bateria.

Segurança assegurada

O e-Niro está igualmente equipado com um sistema de selecção do modo de condução (DMS) para o condutor adaptar a experiência de condução ao seu gosto pessoal.

Comutando entre os modos Eco, Eco+, Normal e Desportivo, o sistema altera o nível de esforço necessário para manobrar o veículo, modificando também subtilmente o comportamento do grupo motopropulsor.

E, embora não precise de caixa de velocidades, o crossover possui duas patilhas no volante para o condutor escolher entre cinco níveis de regeneração de energia: Off, Nível 1, Nível 2, Nível 3 e One Pedal.

Quanto mais elevado for o nível escolhido pelo condutor, mais energia o sistema de travagem regenerativa tentará recolher.

Como não poderia deixar de ser, o Kia e-Niro está equipado com sistemas avançados de assistência à condução, destacando-se o gestor de estabilidade em situações de travagem e de curva.

Os outros sistemas de segurança activa compreendem aviso de colisão frontal com assistência de prevenção, controlo de velocidade inteligente com função Stop & Go, assistente de "máximos", alerta de atenção do condutor e assistência à circulação na faixa de rodagem.

Este último sistema, que funciona entre os 0 e os 130 km/hora, controla a aceleração, a travagem e a direcção, de acordo com o tráfego em circulação, para manter uma distância segura em relação ao veículo que o precede.

Tal como as restantes unidades da marca Kia, o e-Niro usufrui de uma garantia de sete anos ou 150 mil quilómetros, que abrange também a bateria e o motor eléctrico.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?