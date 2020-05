Aí está o novo Kia Rio. Veja o que mudou!

A quarta geração do Kia Rio, lançada em 2016, sofreu agora o habitual "restyling" de meio de ciclo e está mais bem preparada para rivalizar com modelos como o Renault Clio, o Peugeot 208, o Opel Corsa ou o Toyota Yaris.

As mudanças estéticas são discretas, com as maiores novidades a surgirem na grelha dianteira "nariz de tigre", que agora é bastante mais estreita, no pára-choques dianteiro com faróis de nevoeiro incorporados e na assinatura luminosa em LED.

No interior, uma receita quase semelhante. Destacam-se apenas os novos materiais, o ecrã de 4.2’’ no painel de instrumentos e o ecrã central de 8 polegadas para o sistema de info-entretenimento, que já vem equipado com o novo UVO Connect "Phase II", que promete melhorar a experiência multimédia e de conectividade deste utilitário.

No campo da segurança, também se registam novidades importantes: destacam-se os sistemas "Lane Following Assist", "Rear Collision-Avoidance Assist", "Leading Vehicle Departure Alert" e o "Blind-Sport Collision-Avoidance Assist". A somar a tudo isto, o assistente de anti-colisão frontal com travagem autónoma passou a ser capaz de detectar peões e ciclistas e o cruise-control é agora inteligente.

Mas a maior novidade está "escondida" na mecânica, é que o Rio vai tornar-se no primeiro modelo da marca sul-coreana a adoptar uma mecânica semi-híbrida a gasolina.

Denominado EcoDynamics+, este sistema "mild-hybrid" combina um 1.0 T-GDi a gasolina com um sistema eléctrico de 48 V, permitindo assim uma redução das emissões de CO2 entre 8,1 e 10,7%, de acordo com o ciclo NEDC.

Este novo Rio conta ainda com outros dois motores: o 1.0 T-GDi com 100 cv (caixa manual de seis relações ou automática de dupla embraiagem e sete velocidades) e um 1.2 naturalmente aspirado com 84 cv.

O novo Kia Rio só vai ser lançado no terceiro trimestre deste ano, pelo que ainda não é conhecida a data de chegada ao mercado português nem o preço final para Portugal.