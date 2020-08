Kia Stonic renovou-se e ganhou versão semi-híbrida. Saiba o que mudou

Lançado no mercado europeu em 2017, e depois de mais de 150 mil unidades vendidas, o Kia Stonic acaba de sofrer a habitual actualização de "meio ciclo de vida" de forma a continuar competitivo no cada vez mais difícil segmento B-SUV.

Do ponto de vista de imagem, pouco ou nada mudou neste modelo, com as novidades a esgotarem-se nos novos faróis LED, nas novas cores da carroçaria e nas novas jantes de 16 polegadas.

No habitáculo, destaca-se o ecrã de 8 polegadas com um novo sistema de info-entretenimento e o painel de instrumentos com um ecrã de 4,2’’, que viu a resolução melhorada. Agora passa a ser possível emparelhar – sem fios - o telemóvel com o sistema multimédia do carro através do Apple CarPlay e do Android Auto.

Mas se as alterações na imagem foram contidas, o mesmo não se pode dizer da mecânica, já que este Kia Stonic recebeu uma inédita versão semi-híbrida, designada EcoDynamics+. Esta motorização híbrida combina um motor de 1.0 litros, turbo, com três cilindros com um sistema mild-hybrid de 48V, para uma potência total de 100 ou 120 cv.

Esta motorização surge associada a uma caixa automática de dupla embraiagem de sete velocidades mas também pode ser combinada com uma caixa manual inteligente (iMT) de seis velocidades que é capaz de desacoplar automaticamente o motor da transmissão.

Apesar do foco desta actualização ser as versões semi-híbridas, as versões "normais" do Stonic também foram melhoradas. O bloco 1.0 T-GDi de 100 cv passa a poder ser combinado com uma caixa manual de seis relações e o motor 1.2 atmosférico com 84 cv recebeu uma versão totalmente nova.

A marca sul-coreana também muniu o Stonic de um leque de ajudas à condução bastante mais alargado, com este SUV a apresentar-se agora com assistente de anti-colisão frontal com travagem automática e detecção de peões e ciclistas, sistema de detecção do ângulo morto, cruise control adaptativo e sistema de permanência na faixa de rodagem.

Quando chega?

O renovado Kia Stonic chega ao mercado europeu no terceiro trimestre deste ano, mas os preços para o mercado português ainda não são conhecidos.

