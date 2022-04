Citroën My AMI Cargo com painéis solares já opera nos aeroportos nacionais

Já estão operacionais no aeroporto Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, as primeiras unidades do Citroën My AMI Cargo.

Os quadriciclos eléctricos para uso profissional foram adquiridos pela Portway, como parte da estratégia de descarbonização da sua frota.

Seguir-se-ão em breve novos veículos para operarem nas infra-estruturas dos aeroportos do Porto, Faro e Funchal.

Os 11 My AMI Cargo e os dois AMI convencionais que constituem a frota estão adaptados às necessidades das operações diárias da empresa.

Nesse sentido, em todos os quadriciclos foi montado um painel solar sobre o tejadilho para tornar as tarefas das equipas ambientalmente mais sustentáveis.

A energia "recolhida" por aquele equipamento vai alimentar os diferentes equipamentos móveis utilizados, como impressoras portáteis e PDAs.

Fornece ainda energia ao pirilampo da viatura, assim como às três tomadas AC de 220 volt e às duas entradas USB.

Quer o Citroën AMI, quer a sua variante profissional My AMI Cargo, dispõem de uma bateria de 5,5 kWh para alimentar o motor eléctrico de 6 kW (8 cv).

A autonomia chega aos 75 quilómetros, com o carregamento da bateria a fazer-se em três horas a partir de uma tomada eléctrica convencional.

