Tem espírito de aventura? Eis o My AMI Buggy Concept

Se é um saudosista do icónico Méhari, saiba que a Citroën tem uma nova proposta sobre rodas dedicada ao lazer, mas agora em modo 100% eléctrico.

O My AMI Buggy Concept assume-se como um veículo aventureiro, definido por um visual "radical" em que sobressai a cabine aberta.

O quadriciclo eléctrico evoca o espírito de carros como o Citroën Méhari, Mini Moke ou Fiat 500 Jolly Spiaggina.



É ainda um protótipo mas certo é que nem sequer lhe falta o pneu sobresselente no tejadilho, caso se decida aventurar-se por terrenos mais difíceis.

Quanto à motorização não há quaisquer diferenças à que equipa os já conhecidos AMI e AMI Cargo. Trata-se do mesmo propulsor eléctrico de 6 kW (8,1 cv) para uma velocidade máxima de 45 km/hora, e com a bateria de 5,5 kWh a assegurar até 75 quilómetros de autonomia.

Visual "fora de estrada"

O My AMI Buggy Concept distingue-se dos "irmãos" pelas barras de protecção à frente e atrás, assim como pelas grelhas protectoras nos faróis e farolins.

A suportar a estrutura estão largos pneus estriados para a lama e outros pisos difíceis, a calçar as jantes em dourado mate.

Nas laterais, a silhueta é reforçada pelos guarda-lamas e protecções tubulares na parte de baixo onde deveriam estar as portas, substituídas por lonas transparentes à prova de água.

Estas práticas cortinas de protecção com fecho de correr podem ser removidas, enroladas e guardadas atrás dos bancos, em sacos de armazenamento dedicados.

Olha-se para cima e percebe-se ainda melhor o seu espírito de aventura, com o tejadilho a albergar uma grelha para transportar a roda suplente e uma barra luminosa LED.

Por cima do pára-brisas foi instalada uma cobertura, que se estende pelo tejadilho, para proteger os ocupantes dos raios de sol mais intensos.

Outras soluções inteligentes estão patentes no altifalante portátil, nos novos bancos acolchoados Advanced Comfort, e nas caixas de armazenamento.

Design sem restrições

Embora seja uma expressão sem restrições, os designers asseguraram, no entanto, que o conceito é realista e eficaz.

A instalação de certos elementos foi um verdadeiro desafio para os técnicos que, em alguns casos, tiveram de os fixar directamente no chassis tubular para garantir a sua segurança.

O My AMI Buggy Concept contempla as cores preta, cáqui e amarela, com a primeira a ser inspirada pelos equipamentos de campismo, a reforçar a natureza funcional e robusta do veículo.

Os diferentes tons de preto – Anodised Back nos arcos das rodas e no tejadilho, e Speckled Black para um efeito martelado na traseira – complementam os tons Anodized Khaki e Citric Yellow.

Alias, vários dos elementos-chave do protótipo são realçados por um traço pontual de Citric Yellow nos bancos, no cabo de carregamento e nas bolsas gráficas das portas, assim como na área de bagagem e em vários acessórios do quadriciclo.

Estrias e adesivos repetem o tema dos chevrons da Citroën, repetindo-se, com os mesmos grafismos, em vários elementos exteriores e interiores.

A palavra Pilot surge no tejadilho, do lado do condutor, e a palavra Copilot do lado do passageiro, reforçados pelos números 01 e 02 para indicar as posições dos ocupantes.

Autocolantes em forma de setas, em amarelo, sob o spoiler mostram a direção do vento, num tributo à aviação, com uma decoração semelhante a ser também encontrada nos arcos das rodas.

Um emblema "+" figura no retrovisor lateral do condutor, em referência ao motor e aos terminais das baterias, bem como aos lugares de estacionamento para os veículos eléctricos.

Muita arrumação

As zonas de arrumação, engenhosas e portáteis, têm cada uma a sua própria função dentro do compartimento de passageiros, podendo ser retiradas para um piquenique ou um passeio.

As caixas de arrumação no tabliê, já presentes no AMI convencional, foram especialmente redesenhadas para o protótipo.

Uma grade de armazenamento em metal dourado mate está instalada por cima dos compartimentos para evitar que os objetos se desloquem.

Foi ainda concebida uma gama especial de malas, cada uma das quais capaz de encaixar-se perfeitamente nos espaços interiores do veículo.

Um espaço de armazenamento está também incorporado nas portas, à altura dos assentos, para conter qualquer tipo de objecto.

Em opção, pode ser instalada uma grande mala destacável, concebida para aí ser colocada, e que pode ser aberta a partir do interior, servindo como plataforma de arrumação.

Graças à tecnologia de impressão 3D, encurtou-se a distância que vai da ideia à realidade, já que muitos dos acessórios podem ser reproduzidos rapidamente a pedido.

O My AMI Buggy Concept é, acima de tudo, um convite à liberdade e ao divertimento, como sublinha a Citroën.

Este estudo de estilo ilustra também a modularidade do quadriciclo, que pode ser adaptado segundo as necessidades para explorar novos horizontes.

Fica por saber se o protótipo alguma vez chegará ao mercado com um modelo de produção próprio.

