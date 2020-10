Changan Uni-K: um SUV chinês inspirado no Porsche Cayenne Coupé

Não é um Porsche Cayenne Coupé mas as semelhanças são mais do que visíveis… principalmente na parte traseira. Trata-se do Changan Uni-K, o novo SUV da Changan Automobile.

Inspirado directamente no Vision-V Concept, apresentado há um mês no salão do automóvel de Pequim, este é o segundo modelo da gama Uni do construtor chinês.

Com 4.865 mm de comprimento por 1.948 mm de largura e 1.700 mm de altura, apresenta uma distância de 2.890 mm entre os eixos.

E, embora a Changan Automobile não tenha indicado a sua motorização, muito provavelmente poderá ser o bloco turbo a gasolina de 2.0 litros e quatro cilindros, com 232 cv e 360 Nm, que já equipa o Changan CS85.

Se as dimensões do Uni-K são em tudo semelhantes às do Cayenne Coupé, principalmente quando visto de trás e de lado, percebe-se que o motor está longe do desempenho do modelo alemão.



O Cayenne Coupé guarda um bloco de 3.0 litros e seis cilindros, com 340 cv de potência e 450 Nm de binário.

A dianteira será, por isso, a parte mais original deste SUV, marcada por uns elegantes e afilados faróis LED.

Os puxadores retrácteis das portas e a grelha do motor, assim como as luzes de nevoeiro LED, desenhadas como uma estrela de três pontas, estão em consonância com o protótipo Vision-V.

Atrás, destacam-se os farolins, com uma barra luminosa a ligá-los através da porta da bagageira, com todo o conjunto a ser rematado por jantes de liga leve de 21 polegadas.

Falta saber como será o visual do interior do Changan Uni-K, e respectivos sistemas de assistência à condução, algo que só no final de Novembro quando estrear em absoluto no salão automóvel de Guangzhou.

Previsto para chegar aos concessionários na China no primeiro trimestre do próximo ano, é avançado com um preço de venda em redor dos 23 mil euros, bem longe dos 123.331 euros pedidos no nosso país pelo Porsche Cayenne Coupé.

