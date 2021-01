Foi baptizado como Renault Kiger e é o novo crossover com que a marca do losango irá enfrentar a curto prazo o segmento dos SUV compactos.





Renault Kiger: o novo SUV 'indiano' que pode chegar à Europa

Desenvolvido sobre a plataforma CMFA+ do grupo Alliance e construído na Índia, a que se destina nesta primeira fase antes de atacar os mercados internacionais, o modelo assume-se como uma alternativa de mobilidade a um preço acessível.

Um motor, duas potências

Compacto e ligeiro, o Renault Kiger apresentado esta quinta-feira mede 3.991 mm de comprimento por 1.750 mm de largura e 1.600 mm de altura.

Com apenas 1.012 quilos, a distância entre eixos é de 2.500 mm e a capacidade da bagageira chega aos 405 litros sem os bancos rebatidos.

A impulsioná-lo estão dois motores a gasolina: o bloco a gasolina Energy, de 1.0 litros, oferece uma potência de 72 cv e um binário de 96 Nm.



A ele pode ser acoplada uma caixa manual de cinco velocidades ou a transmissão robotizada Easy-R.

A versão mais potente é proposta com um motor turbo-comprimido de 1.0 litros, com 100 cv e 160 Nm, sendo o mesmo propulsor que já equipa os Renault Clio e Captur.

Além da caixa manual de cinco relações, também tem como opção a transmissão automática CVT X-Tronic.

Um crossover dinâmico

Com um estilo moderno e dinâmico, o Renault Kiger distingue-se pelo elevado nível de habitabilidade, graças à distância entre eixos, e de equipamento.





A marca assegura que estas qualidades são inéditas num SUV a um preço acessível mas sem referir preços.

Visto de perfil, salta à vista a linha descendente do tejadilho, sempre em preto, sobre o vidro traseiro, com o deflector a reforçar a silhueta aerodinâmica e desportiva do crossover.

De frente, destacam-se as linhas musculadas da carroçaria, como é reflectido no capô, na grelha do motor, com um grafismo 3D e inserções cromadas em alvéolos, e nos faróis diurnos LED com os "piscas" neles integrados.





A parte inferior do pára-choques integra a iluminação LED Pure Vision, formada por dois blocos com três projectores 100% LED.

Atrás, os farolins ganham um novo desenho, com a assinatura luminosa em forma de duplo C.

Espaçoso e tecnológico

Os 2.500 mm de distância entre eixos permitem ao Renault Kiger apresentar-se como um SUV urbano espaçoso, com 710 mm de distância entre os bancos dianteiros e traseiro.





Atrás, o espaço para as pernas chega aos 222 mm, que a marca sublinha que é o maior espaço do segmento. Já a altura do banco do condutor permite uma posição de condução mais dominante e confortável.

Aliás, o posto de condução é apresentado como um smart cockpit, onde todos os elementos são funcionais sem comprometer o estilo.

A dominar a consola central está o ecrã táctil de oito polegadas do sistema de infoentretenimento, compatível com Apple CarPlay e Android Auto.





A versão mais equipada dispõe ainda de ligação ao telemóvel por wi-fi, reconhecimento de voz e conectividade Bluetooth para emparelhar até cinco smartphones, assim como ligação USB e leitor de vídeo MP4.

Também na variante com o nível de equipamento mais elevado, o Kiger dispõe de regulações Multi-Sense com os modos de condução Normal, Eco e Sport.

Cada uma das selecções é complementada pela mudança de figurino do ecrã de sete polegadas do painel de instrumentos.

