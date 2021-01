Alvo de uma renovação estílistica e actualização tecnológica para manter-se a par da concorrência, está já nos concessionários o Renault Grand Scénic.





Renault Grand Scénic renovado e mais evoluído na segurança. Saiba os preços

São três os níveis de equipamento propostos – Limited, Intens e Black Edition – neste modelo para sete ocupantes, com o preço de entrada na gama a começar nos 33.500 euros.

Azul Topázio e Vermelho Vintage são as duas cores suplementares a pintarem o monovolume com tejadilho em preto, complementado pelas novas jantes de 20 polegadas.

Quanto às motorizações, a oferta assenta em exclusivo nos blocos TCe a gasolina nas variantes de 140 e 160 cv, disponíveis com caixa manual ou transmissão automática EDC de dupla embraiagem.

Equipamento e segurança em alta

A linha Limited, com que arranca a gama do Grand Scénic, foi reforçada em termos de conteúdos, nomeadamente, nos sistemas de apoio à condução.

De série, a versão inclui alerta de detecção de fadiga e de transposição involuntária de faixa, e cartão Renault "mãos livres".

O modelo contempla ainda de série o sistema R-link2 com ecrã táctil de sete polegadas, travagem activa de emergência com detecção de peões, e sensores de estacionamento à frente e atrás.

Já na variante Intens, as tecnologias de segurança activa são reforçadas com o aviso de distância de segurança, e o alerta de excesso de velocidade com reconhecimento dos sinais de trânsito.

Também de série são os faróis full LED, com o retrovisor interior electro-cromático e o sistema Renault Multi-Sense. Já o sistema R-link2, com ecrã táctil de sete polegadas, ganhou agora o sistema de navegação.

A versão Black Edition, que substitui o anterior BOSE Edition, apresenta-se como o topo de gama. Os equipamentos foram reforçados, ao já existente sistema de som BOSE Premium, com bancos aquecidos revestidos a Alcantara.

Um ecrã táctil de 8,7 polegadas acolhe o sistema R-link2 com cartografia da Europa e sistema Easy Park Assist, com ajuda lateral ao estacionamento e câmara de marcha-atrás.

No que respeita à segurança, destaca-se o regulador de velocidade adaptativo e o alerta de ângulo morto.

As rodas de 20 polegadas são de série, como as duas anteriores versões, mas há a opção de substitui-las por jantes em preto com as mesmas dimensões.

Motores TCe de 140 e 160 cv

O Renault Grand Scénic passa a contar unicamente com o bloco a gasolina TCe, desenvolvido em parceria com a Mercedes, com 140 e 160 cv de potência.

Ambas as motorizações são propostas com transmissão automática EDC de dupla embraiagem de sete relações, sendo de série no TCe 160 e opcional no TCe 140, que se mantém com a caixa manual de seis velocidades.

Versão Equipamento Cilindrada Preço (com IVA) TCe 140 FAP Limited 1.332 cm3 33.500 euros TCe 140 FAP Intens 1.332 cm3 34.700 euros TCe 140 FAP Black Edition 1.332 cm3 36.550 euros TCe 140 EDC FAP Limited 1.332 cm3 35.300 euros TCe 140 EDC FAP Intens 1.332 cm3 36.500 euros TCe 140 EDC FAP Black Edition 1.332 cm3 38.350 euros TCe 160 EDC FAP Black Edition 1.332 cm3 38.750 euros

