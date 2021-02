Gostou do Renault 5 Prototype eléctrico que a marca do losango revelou há três semanas na apresentação do plano estratégico Renaulution?





Renault celebra 60 anos do 4L: recriação eléctrica na calha?

Então fique expectante porque o construtor francês celebra os 60 anos do Renault 4L ao longo de 2021… e quem sabe se não haverá espaço para revelar um protótipo eléctrico retro-futurista recriado a partir do modelo original?

Verdadeiro ícone da juventude dos anos 60, nascida no baby boom do pós-Segunda Guerra Mundial, o Renault 4L foi um dos modelos que motorizou a Europa.

E foram mais de 8 milhões de unidades que correram as estradas do Velho Continente e do resto do mundo, até ter sido finalizada em 1992 a sua produção.

Já para este mês, a Renault pediu ao ilustrador desportivo Greg para recriar mais de uma dezena de ilustrações de diferentes eras do modelo.

E, no dia 14, uma versão Parisienne será exposta nos Campos Elísios da capital francesa com um padrão em vime na carroçaria do 4L.

O programa de celebrações prossegue até ao final do ano, com actividades em todos os meses.

Os festejos são pontuados em Setembro com a recepção do 4L pelo Zity Zoe, o modelo de partilha da Renault, para um encontro "eléctrico".

Para Novembro, está prometida pela marca gaulesa uma surpresa, tendo por base o furgão Renault 4L.

