Nissan Leaf10 celebra dez anos "eléctricos" com edição especial

Nada como festejar dez anos de vida do Nissan Leaf com uma edição muito especial que chegará já este Fevereiro aos concessionários europeus.

Baptizado simplesmente como Leaf10, o "eléctrico" japonês oferece uma palete única de cores a decorar a carroçaria.

As opções cromáticas passam pelo cinza cerâmico da carroçaria ou branco perlado conjugado com o preto, que também pode ser metalizado, do tejadilho, pilares do habitáculo, retrovisores e porta da bagageira inspirado no padrão Kumico.

Além destas novas tonalidades, a variante N-Connecta ganha ainda um novo jogo de jantes em liga leve de 17 polegadas, que reforçam a estética dinâmica do Nissan Leaf.

Em termos de tecnologias de segurança, o Leaf10 ganha de série o sistema de correcção do ângulo cego e o novo Intelligent Rear View Mirror, assim como os sistemas ProPILOT e e-Pedal, para uma condução eléctrica mais envolvente.

Outros recursos tecnológicos opcionais incluem conectividade 4G para sete dispositivos, complementando a aplicação para telemóvel dos serviços NissanConnect.

O Nissan Leaf10 está já disponível para encomenda no nosso país com um preço de arranque de 36.350 euros.

