Nissan Micra renova-se e versão N-Sport ganha novos argumentos

O Nissan Micra ganhou argumentos mais apelativos, depois de ser alvo de um rejuvenescimento estético.





O motor continua a ser o bloco turbo 1.0 IG-T, de 100 cv e 160 Nm, em conformidade com o padrão de emissões Euro 6d, capaz de levar o citadino aos 184 km/hora de velocidade máxima.

No entanto, o citadino passa a contar com o nível de equipamento N-Design, acima do Visia, Acenta e Tekna, e a versão N-Sport passa a ser parte integrante da gama, conferindo-lhe um motivo extra de atenção.

O novo N-Design apresenta um exterior passível de ser personalizado com detalhes em preto brilhante ou cromado, e as novas jantes Genki de 16 polegadas em dois tons, que também estão na versão Tekna, são de série.

Os bancos em tecido preto, com detalhes em cinza, e um visual em pele nos painéis das portas e no tabliê dão-lhe uma aparência mais dinâmica, reforçada pelo acabamento opcional Energy Orange.

A diferenciar a variante N-Sport estão os detalhes em preto brilhante à frente, atrás e nos lados, e nas jantes em liga leve Perso em preto.

De série conta ainda com faróis e luzes de nevoeiro LED, revestimentos em Alcantara e bancos dianteiros ergonómicos.

A linha Tekna ostenta um nível de equipamento generoso, destacando-se o sistema Around View, com detecção de objectos em movimento e alerta de ponto cego

O sistema de infoentretenimento NissanConnect com TomTom Sat-Nav, Apple CarPlay, Android Auto e reconhecimento de voz Siri passa também a estar disponível como opção em todas as variantes a partir do Acenta.

Em todos os níveis de equipamento, o Nissan Micra passa a dispor de auxiliar de arranque em subida, e controlos inteligentes de condução e de reconhecimento do traçado da via.

O pacote de segurança compreende ainda assistente de feixe alto, identificação de sinais de trânsito, travagem dianteira de emergência com reconhecimento de peões, e intervenção de saída involuntária de faixa.

Não foi ainda indicado quando o citadino chegará aos concessionários nacionais nem os respetivos preços de venda para cada uma das versões.

