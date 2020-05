Primeiro Nissan GT-R 50 by Italdesign de 990 mil euros já foi revelado

O primeiro Nissan GT-R 50 by Italdesign de produção já foi revelado pelo estúdio de design italiano no circuito Tazio Nuvolari, em Itália.

Criado para celebrar o 50.º aniversário da Nissan e da Italdesign, este é o GT-R mais caro e mais exclusivo de sempre. Começou por ser um protótipo funcional, mas rapidamente se percebeu que todos o queriam ver produzido.

A Nissan e a Italdesign fizeram-nos a vontade e fizeram uma versão de produção limitada a 50 exemplares, cada um com um preço base de 990 mil euros. As entregas só começam no final deste ano, mas já vimos o primeiro exemplar em acção neste circuito transalpino, onde se ultimam os testes dinâmicos para a homologação final.

Tal como o nome sugere, o design ficou a cargo do estúdio italiano fundado por Giorgetto Giugiaro, que optou por dar a este GT-R uma imagem radical que combina as linhas mais futuristas dos desportivos japoneses com a elegância tradicional dos modelos italianos.

Por comparação com um Nissan GT-R convencional, este GT-R 50 by Italdesign é 54 mm mais baixo e conta com uma secção traseira totalmente nova, onde saltam à vista as ópticas circulares e uma enorme asa traseira fixa.

Quanto ao motor, trata-se do bloco V6 win turbo de 3.8 litros do Nissan GT-R, mas aqui foi levado a valores ainda mais impressionantes. A potência está agora fixada nos 720 cv, ao passo que o binário máximo subiu para os 780 Nm. Contas feitas, falamos de um aumento de 120 cv e 130 Nm face ao motor que encontramos no GT-R NISMO.

Para aguentar este aumento de potência, o GT-R 50 by Italdesign recebeu uma caixa sequencial reforçada de seis velocidades, um sistema de travões melhorado com assinatura da Brembo, uma nova suspensão ajustável da Bilstein e uns pneus Michelin Pilot Super Sport montados em jantes de 21’’.