Ariya. Primeiro SUV eléctrico da Nissan tem 500 km de autonomia

Depois de ter sido uma das principais impulsionadoras da mobilidade eléctrica, com o lançamento do LEAF, em 2010, a Nissan acaba de se lançar à conquista do segmento dos SUVs eléctricos, com o Ariya, um modelo que marca o início de um novo capítulo para a marca nipónica.

Com a indústria a seguir cada vez mais o caminho da electrificação, a Nissan quer aumentar os êxitos que alcançou com o LEAF e, para isso, acaba de apresentar o Ariya, o seu primeiro SUV totalmente eléctrico.

Descrito por Matt Weaver, vice-presidente da Nissan Design Europe, como "o carro mais avançado que a Nissan já construiu", o Ariya afirma-se como um concorrente de peso para o segmento dos SUVs médios eléctricos e desvenda a próxima linguagem visual da marca japonesa.

Futurismo Japonês Intemporal

Com uma imagem fortemente inspirada no protótipo IMx Concept que a Nissan apresentou em 2017, no Salão Automóvel de Tóquio, no Japão, o Ariya foi ainda mais longe, tal como explicou ao AQUELA MÁQUINA Matt Weaver: "O IMx era muito experimental quando foi lançado mas o Ariya consegue ir ainda mais longe".





Adaptado às exigências naturais de um carro de produção e obrigado a respeitar a legislação para circular na estrada, o Ariya perdeu alguns dos elementos visuais mais agressivos deste protótipo, mas a forma geral manteve-se e a tecnologia oferecida até aumentou., contou-nos Matt Weaver, antes de explicar que o design muito fluído da carroçaria, com linhas simples e que atravessam todo o automóvel, permitem alcançar um equilíbrio perfeito com as tecnologias futuristas desta proposta.

Na dianteira, a tradicional grelha V-Motion, que tem vindo a marcar a assinatura dos SUVs da marca nipónica, mantém-se, ainda que tenha sido alvo de uma reinterpretação. Ao explicar as linhas do Ariya, Matt Weaver referiu-se a ela como "Electrified V-Motion", já que esta imagem frontal - onde a grelha obviamente se destaca - foi evoluída de forma a identificar os modelos electrificados da Nissan. Agora fechada, a grelha liga os dois faróis dianteiros em LED, bastante rasgados, e acrescenta largura a este modelo.

Habitáculo mais espaçoso do segmento

De perfil, salta à vista a inspiração coupé deste modelo, cuja imagem a Nissan descreve como Futurismo Japonês Intemporal. A lateral é marcada por uma linha que atravessa toda a carroçaria e os painéis das portas, algo ondulados, parecem ter sido esculpidos pelo vento. As jantes podem ir até às 20''.O resultado é uma proposta de visual agressivo mas que conta com linhas bastante elegantes, nomeadamente na secção traseira, com o tejadilho a "cair" de forma muito suave até encontrar o portão da bagageira, onde encontramos mais um detalhe futurista desta proposta: uma faixa luminosa horizontal que combina na perfeição com o logo dianteiro iluminado por 20 LEDs.

Assente na nova plataforma modular para automóveis eléctricos da Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, que permitiu distribuir o conjunto de baterias pelo piso do carro, entre os dois eixos, o Ariya oferece, de acordo com a marca nipónica, o habitáculo mais espaçoso do segmento.

Além de permitir optimizar a distribuição de peso e de manter o centro de gravidade bastante baixo, esta arrumação das baterias permitiu alcançar um piso totalmente plano e optimizar o espaço útil do habitáculo, que foi alvo de uma revolução completa, na qual a simplicidade das linhas também foi a prioridade, tal como no exterior.

Tal como nos explicou Matt Weaver, a Nissan quis fazer do habitáculo uma espécie de "lounge" futurista, com bancos que a marca apelida de "Gravidade Zero" e com um isolamento sonoro capaz de "abafar" todos os ruídos do exterior.

Mas além do conforto a bordo, a grande preocupação da marca japonesa foi garantir uma interacção perfeita entre passageiros e tecnologia, que tem na dupla de ecrãs de 12,3’’, a sua expressão máxima. Estes dois ecrãs, totalmente personalizáveis, assumem as funções de painel de instrumentos digital e de controlo das funcionalidades multimédia.

O sistema de info-entretenimento pode ser comandado por voz para controlar as funções de climatização ou até de navegação e a assistente virtual Alexa, da Amazon, também está disponível, permitindo assim a conectividade remota com o Ariya a partir de casa, onde poderá ver o estado das baterias, activar as luzes ou ver se o seu carro está fechado. Também disponíveis estão as actualizações "over-the-air", permitindo que os condutores recebam as mais recentes actualizações nos seus automóveis sem ter de ir a um concessionário.

Autonomia de até 500 quilómetros

Mas uma das maiores novidades deste Ariya é o estacionamento remoto, que faz uso do sistema semi-autónomo ProPilot 2.0 para encontrar uma vaga de estacionamento livre e estacionar. Em condições de auto-estrada, o ProPilot 2.0 assume a aceleração, a travagem e a direcção do automóvel.

Disponível com cinco versões distintas, o Nissan Ariya adapta-se às exigências de cada cliente. Tem versões de duas e quatro rodas motrizes e conta com dois tipos de baterias.

A gama do Ariya arranca com uma versão com bateria de 63 kWh e duas rodas motrizes. A Nissan garante que esta é a versão ideal para quem faz maioritariamente viagens urbanas. Tem uma autonomia máxima de 360 quilómetros e uma potência de 160 kW e 300 Nm de binário máximo, números que lhe permitem passar dos 0 aos 100 km/h em 7,5 segundos e acelerar até aos 160 km/h de velocidade máxima.

REVELADO: Nissan Ariya é SUV eléctrico futurista com 500 km de autonomia

Haverá ainda uma versão de tracção dianteira com bateria de 87 kWh, ideal para viagens mais longas. Esta versão terá 178 kW de potência e 300 Nm de binário, com a autonomia a crescer para os 500 quilómetros.

A gama só fica completa com as três versões com tracção integral e-4ORCE, que contam com dois motores, um por eixo, que podem ser associados a uma bateria de 63 kWh, com 205 kW de potência e 560 Nm, e a uma bateria de 87 kWh, com 225 kW e 600 Nm.

O topo de gama deste eléctrico é assinalado por uma versão mais desportiva, denominada e-4ORCE 87 kWh Performance, que contará com 290 kW de potência e 600 Nm de binário máximo, para uma aceleração dos 0 aos 100 km/h de apenas 5,1 segundos.

ARIYA 2WD ARIYA 2WD ARIYA 4WD E-4ORCE ARIYA 4WD E-4ORCE ARIYA 4WD E-4ORCE BATERIA 63 KWH 87 KWH 63 KWH 87 KWH 87 KWH PERFORMANCE POTÊNCIA 160 KW 178 KW 205 KW 225 KW 290 KW BINÁRIO 300 NM 300 NM 560 NM 600 NM 600 NM ACELERAÇÃO (A-100 KM/H) 7,5 S 7,6 S 5,9 S 5,7 S 5,1 S AUTONOMIA (WLTP) ATÉ 360 KM ATÉ 500 KM ATÉ 340 KM ATÉ 460 KM ATÉ 400 KM

Como funciona a tracção integral?

Este sistema de tracção integral é uma estreia absoluta para a Nissan e foi pensado e desenvolvido para os modelos eléctricos da marca. Mesmo em condições de aderência precária, como na neve, este sistema consegue distribuir de forma específica a potência e travagem entregue a cada eixo, permitindo assim reforçar a estabilidade e o controlo do Ariya.

Em curva, este sistema pode aplicar controlo independente dos travões em cada uma das quatro rodas, melhorando assim a estabilidade. Já em situações de travagem, e de modo a contrariar o habitual afundamento da dianteira, o motor traseiro entra em acção e ajuda o Ariya a manter um plano neutro.

Todas as versões do Ariya estão disponíveis com três modos de condução específicos: Standard, Sport e ECO. As versões com dois motores eléctricos contam ainda com um modo extra, denominado SNOW.

Quanto tempo demora a carregar?

Disponível com um sistema de regeneração elevada, o Ariya conta com um novo processo de refrigeração por líquido da bateria, muito mais eficiente, que lhe permite recorrer às tomadas CCS na Europa.

Quanto às versões de 63 kWh, estarão equipadas com um carregador de bordo de 7.4 kW para uso doméstico. Já as propostas de 87 kWh contarão com um carregador de 22 kW trifásico para wallboxes específicas.

Em ambos os casos o Nissan Ariya suporta carregamentos rápidos até 130 kW, permitindo-lhe assim recuperar até 375 quilómetros de autonomia em apenas 30 minutos.

Quando chega e quanto vai custar?

Com um preço base a rondar os 40 mil dólares, o Nissan Ariya começará por ser vendido no Japão, Reino Unido, Alemanha, Noruega, Canadá e Estados Unidos. Mais tarde, durante o próximo ano, chegará aos restantes mercados europeus, onde se inclui Portugal.