Maravilha: Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid bate nos 700 cv!

Alvo de uma renovação em Agosto, o Panamera da Porsche ganhou agora três novas versões, sendo duas delas híbridas plug-in. Principal ponto a reter? A variante mais "forte" de toda a gama chega aos 700 cv de potência!

A coroa do segundo modelo mais potente de toda a actual oferta do construtor de Estugarda é dada ao Panamera Turbo S E-Hybrid, para o qual já estão abertas as encomendas a partir de 202.550 euros para o nosso país.

Todo este poder é dado por um bloco V8 biturbo de 4.0 litros, com 571 cv, aliado a um motor eléctrico de 100 kW (136 cv), alimentado por uma bateria de 17,9 kWh que lhe permite cumprir cerca de 50 quilómetros em modo eléctrico segundo o ciclo WLTP City.

Os 700 cv de potência combinada entre os dois propulsores, sustentado por um binário de 870 Nm, permitem-lhe chegar aos 100 km/hora em apenas 3,2 segundos (rouba duas décimas ao antecessor) para uma velocidade máxima de 315 km/hora.

Para aqueles que não precisam de um Panamera deste calibre, a Porsche propõe o 4 E-Hybrid.

Equipado com um bloco V6 biturbo de 2.9 litros e 330 cv, e um propulsor eléctrico de 100 kW (136 cv), integrado na transmissão de oito velocidades com dupla embraiagem

A potência combinada de 462 cv e 400 Nm de binário permite-lhe chegar aos 100 km/hora em apenas 4,4 segundos, com a velocidade máxima a bater nos 280 km/hora

A bateria de 17,9 kWh que alimenta o motor eléctrico dão ao Porsche Panamera 4 E-Hybrid uma autonomia em redor dos 56 quilómetros, de acordo com o ciclo WLTP City.

A "oferta" Panamera fecha com o 4S, sendo este o único que não dispõe de uma motorização híbrida plug-in.

À semelhança do que sucedia com a versão anterior, mantém o motor V6 biturbo de 2.9 litros com 440 cv que lhe permite cumprir os 100 km/hora em 4,1 segundos, desde que equipado com o pacote Sport Chrono) e chegar aos 295 km/hora de velocidade máxima.

Novidade nesta variante é o facto de o pack Sport Design dianteiro ser agora de série, quando antes era opcional, reflectido nas entradas de ar frontais e laterais de maior dimensão, e na nova configuração luminosa.

Qualquer uma das três variantes do Porsche Panamera estão já disponíveis para encomenda, com os primeiros exemplares previstos para chegarem em Dezembro ao nosso país.

Os preços também já estão definidos, com o Panamera Turbo S E-Hybrid a custar 202.550 euros e o Panamera 4S a chegar aos 146.914 euros. O Panamera 4 E-Hybrid é proposto por 121.222 euros.

