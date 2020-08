Poucos dias depois de ter batido o recorde para a berlina executiva mais rápida de sempre no Nürburgring, o renovado Porsche Panamera foi finalmente apresentado, naquela que pode ser vista como uma actualização de meio ciclo de vida.

As novidades visuais são muito discretas (já lá vamos), quer no exterior quer no habitáculo, mas a maior surpresa é o desaparecimento da versão Turbo e a introdução da variante Turbo S. Ao contrário do que tinha acontecido até aqui, a variante Turbo S deixa de ser híbrida.

Porsche Panamera foi renovado. Saiba os preços e veja o que mudou

E é precisamente pelo novo Porsche Panamera Turbo S que vamos começar, uma vez que representa uma evolução notória face ao Turbo que agora desaparece. Estamos a falar de um aumento de 80 cv e 50 Nm, com o bloco V8 biturbo de 4.0 litros a passar a produzir 630 cv de potência e 820 Nm de binário máximo.

A transmissão às quarto rodas é garantida pela caixa PDK de dupla embraiagem com oito velocidades, que faz com que seja possível acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,1 segundos (no modo Sport Plus) e chegar aos 315 km/h de velocidade máxima.

O novo Panamera Turbo S passa a contar, de série, com suspensão pneumática de três câmaras e com os sistemas PASM (Porsche Active Suspension Management) e PDCC Sport (Porsche Dynamic Chassis Control Sport).

Com todas estas evoluções, não é por isso de estranhar que este Porsche Panamera Turbo S tenha alcançado a melhor marca de sempre para berlinas executivas no mítico Nürburgring, tendo percorrido os 20,832 quilómetros do traçado alemão em apenas 7 minutos e 29,81 segundos.

A nova variante 4S E-Hybrid do Panamera é, por enquanto, a única proposta híbrida plug-in da berlina executiva da marca de Estugarda e chega com mais autonomia eléctrica.

Esta versão conta com um motor V6 biturbo de 2.9 litros que produz 440 cv e junta-lhe um motor eléctrico de 136 cv montado na caixa PDK de oito velocidades, para uma potência combinada de 560 cv e um binário máximo de 750 Nm.

Graças a estes números, o 4S E-Hybrid é capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,7 segundos e chega aos 298 km/h de velocidade máxima com o Pack Sport Chrono, que está disponível de série.

A bateria eléctrica desta versão cresceu dos 14,1 kWh – das variantes híbridas anteriores do modelo – para os 17,9 kWh e isso teve um impacto muito positivo na autonomia eléctrica, agora fixada nos 54 quilómetros (WLTP EAER City).

Com o adeus do Panamera Turbo, o papel de versão intermédia entre o todo-poderoso Turbo S e as propostas convencionais do modelo será ocupado pelo Panamera GTS, que viu o motor V8 biturbo o alimenta a ganhar 20 cv de potência, para um total de 480 cv. O binário máxima manteve-se nos 620 Nm.

Graças a estes números o Panamera GTS é capaz de alcançar os 100 km/h em meros 3,8 segundos e tem uma velocidade de ponta fixada nos 300 km/h.

E porque a sonoridade também faz parte da experiência de condução, a Porsche passou a equipar o Panamera GTS com o sistema de escape desportivo de série.

Abaixo deste GTS, encontramos apenas as versões Panamera e Panamera 4, que continuam a recorrer a um bloco V6 biturbo de 2.9 litros que produz 330 cv e 450 Nm.

Imagem: o que mudou?

A renovação do Porsche Panamera é transversal a toda a gama do modelo – berlina, Sport Turismo e Executive – e também se faz sentir na imagem exterior, que agora é marcada pela dianteira Sport Design (era um opcional antes deste restyling), com entradas de ar maiores e com novas aberturas laterais, e com uma nova assinatura luminosa dianteira.

Também na traseira o Panamera sofreu uma evolução, com a faixa de LED a ser reestilizada. Também há novidades no capítulo das jantes, com a marca de Estugarda a introduzir 10 novos conjuntos na gama, três dos quais com um tamanho máxima de 21’’.

As versões Turbo S distinguem-se das restantes por contarem com maiores entradas de ar laterais, novos elementos na cor da carroçaria e por uma assinatura luminosa dianteira com duas barras. Já as versões GTS contam com faróis e farolins mais escuros para uma assinatura mais desportiva.

Carácter desportivo reforçado

Comum a todas as versões são as modificações que a Porsche promoveu no chassis do Panamera. A fabricante com sede em Estugarda reviu a acção do PASM e do PDCC Sport e refere a introdução de "uma nova geração de controlo da direcção e pneus". O objectivo passa por reforçar o cariz desportivo do modelo sem prejudicar o conforto.

Quando chega e quanto vai custar?

O Porsche Panamera renovado chega ao mercado nacional no próximo mês de Outubro mas já pode ser encomendado. Os preços arrancam nos 120.930 euros para a versão "normal" do modelo e nos 138.589 euros para a variante 4S E-Hybrid. Quanto à versão GTS, começa nos 189.531 euros na variante berlina e nos 193.787 euros para a versão Sport Turismo.

A proposta mais cara da gama é, como não podia deixar de ser, o Panamera Turbo S Executive, cujo preço arranca nos 253.511 euros.